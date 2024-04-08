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Армия и Флот

Ростех начал производить порох из древесной целлюлозы

 © molva33.ru

Предприятия Ростеха начали производить из древесной и льняной целлюлозы порох для боеприпасов. Новый продукт ничем не уступает традиционному из хлопкового сырья, рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Наши специалисты постоянно совершенствуют производственный процесс. В прошлом году предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья — древесной и льняной целлюлозы. Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», — сказал он.

По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.

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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/20473087?ysclid=luqyfvxxm9968164474

химическая промышленность, ВПК, "Ростех"
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.04.2417:54:57

    Хлопок почти целиком состоит из целлюлозы, поэтому его обычно и используют. Но древесная ничем не хуже. Полагаю, что технология получения сложнее, зато сырьё куда доступнее.

    #1280815
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.04.2418:01:14

      Да уж. Хлопок в Узбекистане.

      Дорогой нынче.

      #1280816
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        08.04.2418:46:13

        Сегодня была новость что именно производство нитроцеллюлозы сильно ограничивает производство боеприпасов в ЕС.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:49 08.04.24
        #1280820
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        08.04.2418:49:36

        П.с. насколько помню СССР во врем ВоВ именно в основном из древесины производил пороха ??

        Правда приходилось получать значительную часть из США по ленд лизу.

        #1280821
        • Clausson Clausson
          08.04.2419:37:39

          насколько помню СССР во врем ВоВ именно в основном из древесины производил пороха

          Скажем так, половину порохов, да, на «мясорубке» из древесной целлюлозы. Они для разных целей очень разные и по форме и по содержанию.

          И кроме союзничков, хорошую помощь в технологии производства оказали чешские специалисты, которых Сталин успел вывезти при оккупации Чехословакии.

          #1280827
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            08.04.2420:03:41

            Но до конца войны были проблемы с качеством порохов и их ассортиментом — нпр. поэтому не было возможности разработать аналог немецкого панцерфауста. Эти вопрoсы решили уже после войны.

            Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:04 08.04.24
            #1280831
          • Александр Смирнов Александр Смирнов
            08.04.2422:18:27

            Это в каком это году Сталин оккупировал Чехословакию?))))

            #1280850
  • Нет аватара Argonaft
    08.04.2419:51:30

    Чего-чего, а древесины у нас хоть жопой жуй!       

    #1280829
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    08.04.2420:38:38

    Также слышал, что научились делать порох из конопли.

    #1280836
    • Аlex М Аlex М
      08.04.2421:23:43

      А также из льна, мискантуса. Теоретически даже из борщевика!

      И тем не менее, нельзя ли в ФАБы заливать какое то 100%-синтетическое ВВ?

      #1280843
  • Нет аватара mikr
    08.04.2421:05:04

    Наилучший порох производят все-таки из хлопковой целлюлозы. Поэтому надо понимать, что переход к древесной целлюлозе не от хорошей жизни. И это — еще одно следствие неразумной политики позднего СССР и постсоветской России.

    #1280840
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      08.04.2421:15:28

      Вы даете — при чем тут Россия что хлопок нынче дорог ?

      Вы вскоре начнете петь как западные «партнеры» (и 404) — во всем виноватая Россия!!!

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:20 08.04.24
      #1280841
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        08.04.2421:38:20

        Узбекистан в 2020 году запретил экспорт хлопка. Узбеки не дураки. Сами решили всё перерабатыввать.

        #1280844
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