Ростех начал производить порох из древесной целлюлозы

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Предприятия Ростеха начали производить из древесной и льняной целлюлозы порох для боеприпасов. Новый продукт ничем не уступает традиционному из хлопкового сырья, рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Наши специалисты постоянно совершенствуют производственный процесс. В прошлом году предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья — древесной и льняной целлюлозы. Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», — сказал он.

По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.

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