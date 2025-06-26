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Kотенко Cергей 26 июня 2025, 20:04 1123 Авиация

Стартовали сертификационные испытания лайнера МС-21 с российскими системами

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 © ixbt.com

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими и зарубежными системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям.

Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование. Лайнер находился в воздухе 4 часа, испытания проходили на различных высотах.

«На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

Параллельно с сертификацией готовится серийное производство МС-21, добавил он: на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов. «Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — сказал Евтушенко.

В начале мая этот борт совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. На нем установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.

«Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полетов, чтобы на 100% быть уверенными в безопасности наших будущих пассажиров», — сказал главный конструктор МС-21 компании «Яковлев» (входит в «Ростех») Виталий Нарышкин.

Первым получателем МС-21, как ожидается, станет «Аэрофлот». Компания сообщала, что рассчитывает на поставки лайнера начиная с четвертого квартала 2026 года.

 © ixbt.com

Фото — https://www.ixb...tahvp0104819950

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Источник: www.interfax.ru

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МС-21, ЛИИ имени Громова, "Ростех"
  • Tevton Tevton
    26.06.2523:10:38

    Поехали! (с)

    Пора уже народ порадовать!

    PS Должно же количество рано или поздно перейти в качество!

    #1302888
  • Нет аватара Scooter
    27.06.2510:25:54

    Чтобы за год уложиться, нужно около 20 полетов в месяц / 5 в неделю.

    #1302907
  • Нет аватара alexm
    27.06.2513:19:28

    МС-21-310 с российскими системами и двигателями пятого поколения ПД-14 26 июня 2025 года приступил к сертификационным испытаниям. Первый сертификационный полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. Об этом сообщили в ОАК.

    Отмечается, что самолет МС-0012 пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Олега Кононенко, заслуженного летчика-испытателя РФ Андрея Воропаева, а также ведущих инженеров по летным испытаниям Александра Соловьева, Григория Кудряшова и Олега Березина. На данном самолете № 0012 осталось всего три зарубежные системы, среди которых приводы, тормоза и генераторы. Однако в ближайшее время к программе сертификационных испытаний подключится полностью импортозамещенная машина МС-0013, на которой все системы и агрегаты уже будут отечественными.

    На этап сертификационных, дополнительных сертификационных испытаний выходят два воздушных судна — это МС.0012 и МС.0013.

    В объеме машины 0012 будут выполняться полеты по оценке качества радиосвязного оборудования, по оценке системы пожарной защиты и так далее. Частично будут выполняться объемы по пилотажно- навигационному оборудованию. В объеме по машине 0013 будут выполнены работы, связанные с топливной системой, с оценкой качеством работы гидросистемы, противообледенительной системы, а также другие работы.

    #1302916
  • Нет аватара alexm
    27.06.2513:24:40

    Также на днях в интервью телеканалу «Россия-24» Сергей Александровский(Гендиректор компании АЭРОФЛОТ) заявил, что из 210 ранее запланированных к поставкам до 2030 года, в рамках Коплексной программы развития отечественной авиаотрасли (КПГА), «Аэрофлот» ожидает поступление только чуть более 100 российских самолетов МС-21.

    По его словам, данное соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией о поставках 210 самолетов МС-21 теперь рассчитано на период и после 2030 года.

    Остальные машины группа планирует получить до 2033 года. Всего же «Аэрофлот» планирует пополнить свой парк 339-ю самолетами МС-21.

    На сегодняшний день «Аэрофлот» уже заключил твердые контракты на поставку 18 бортов МС-21, а остальные поставки 90 самолетов, которые должны быть переданы до 2030 года, планируется согласовать с ОАК уже в ближайшее время, подчеркнул глава «Аэролота».

    #1302917
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    27.06.2518:06:34

    Хорошо что движемся вперёд, но уже опять четвертый квартал 2026 года — дата получения первых самолетов

    #1302933
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