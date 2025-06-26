Стартовали сертификационные испытания лайнера МС-21 с российскими системами

Стартовали сертификационные испытания лайнера МС-21 с российскими системамиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с российскими и зарубежными системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям.
Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование. Лайнер находился в воздухе 4 часа, испытания проходили на различных высотах.
«На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Параллельно с сертификацией готовится серийное производство МС-21, добавил он: на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов. «Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — сказал Евтушенко.
В начале мая этот борт совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. На нем установлено российское радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и комплексы радиосвязи. Также самолет получил отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехнику и пульты самолетных систем. Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.
«Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полетов, чтобы на 100% быть уверенными в безопасности наших будущих пассажиров», — сказал главный конструктор МС-21 компании «Яковлев» (входит в «Ростех») Виталий Нарышкин.
Первым получателем МС-21, как ожидается, станет «Аэрофлот». Компания сообщала, что рассчитывает на поставки лайнера начиная с четвертого квартала 2026 года.
Фото — https://www.ixb...tahvp0104819950
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