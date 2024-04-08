Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%

Инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам 2023 года на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Объем инвестиций за этот период составил 34,036 трлн рублей.

При этом рост в 2022 году составил 6,7% к 2021 году.

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