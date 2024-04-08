Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%
Инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам 2023 года на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
Объем инвестиций за этот период составил 34,036 трлн рублей.
При этом рост в 2022 году составил 6,7% к 2021 году.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/20438427
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
termometrix
08.04.2420:36:24