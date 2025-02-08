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termometrix 08 февраля 2025, 19:15 124 Статистика

За 2024 год в России ввели 170,8 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости

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 © psk-promstroy.ru

За прошлый год в стране ввели 170,8 млн кв. метров как жилой, так и нежилой недвижимости. Эта цифра сопоставима с результатом 2023 года. По данным Росстата, объем ввода нежилых зданий составил 38,4 млн кв. м — на 7,6% больше, чем в предыдущем году.

Нежилые здания — здания, назначением которых является создание условий для труда, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей: промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие, административные, учебные, здравоохранения, другие.

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Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Stroit_2024.pdf

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строительство, статистика, инфраструктура, экономика
  • Нет аватара vlTepes
    08.02.2521:02:56

    Это все было профинансировано при ставках в районе 7%

    Посмотрим результаты 2025 и особенно 2026 года

    При текущей ставке (ЦБ) строить нельзя и ЦБ это знает

    #1296641
    • HappyRed HappyRed
      09.02.2502:18:37

      при любой ставке будут строить. в турции ставка 50 процентов,а строят больше,чем в России на душу населения.

      и не надо говорить за цб.они то как раз знают,что делать.убрали пузырь в банковском секторе,уберут и в строительном.

      Отредактировано: HappyRed~02:19 09.02.25
      #1296643
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