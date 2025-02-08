За 2024 год в России ввели 170,8 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости

За 2024 год в России ввели 170,8 млн кв. м жилой и нежилой недвижимостиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
За прошлый год в стране ввели 170,8 млн кв. метров как жилой, так и нежилой недвижимости. Эта цифра сопоставима с результатом 2023 года. По данным Росстата, объем ввода нежилых зданий составил 38,4 млн кв. м — на 7,6% больше, чем в предыдущем году.
Нежилые здания — здания, назначением которых является создание условий для труда, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей: промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие, административные, учебные, здравоохранения, другие.
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