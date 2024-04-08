Установленная мощность Саратовской ГЭС достигла 1463 МВт

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Установленная мощность Саратовской ГЭС увеличилась на 6 МВт и достигла 1463 МВт. Это стало возможным в результате модернизации гидроагрегата № 1 в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

На Саратовской ГЭС в настоящее время полностью заменены генераторы всех гидроагрегатов и 19 гидротурбин из 24. Сейчас на станции продолжаются работы по обновлению турбин на гидроагрегатах № 11 и 15, монтажные работы выполняют специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (дочернее общество РусГидро) и АО «Тяжмаш».

Помимо замены основного генерирующего оборудования реализуются мероприятия, позволяющие обеспечить выдачу возросшей мощности гидроагрегатов в энергосистему. После завершения работ мощность Саратовской ГЭС увеличится до 1499 МВт, или на 10% от изначальной мощности станции. Это сопоставимо с вводом двух дополнительных гидроагрегатов. Обновленные гидроагрегаты отвечают всем современным экологическим требованиям и отличаются повышенной надежностью.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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