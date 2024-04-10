«Флекс Филмс Рус» запустил новый цех полипропиленовой плёнки в Московской области

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Площадь производственного здания 7 тыс. кв. метров. Это уже второй цех компании на территории ОЭЗ «Ступино-квадрат» в Московской области. Первый работает с 2020 года.

На новом объекте выпускают неориентированную полипропиленовую пленку (CPP) различных марок, в том числе металлизированные барьерные пленки, используемые в пищевой промышленности. Производственная мощность завода по выпуску СРР пленки составляет 18 тыс. тонн в год.

Инвестиции в проект составили 2,57 млрд руб., создано 100 новых рабочих мест.

«Флекс Филмс Рус» входит в состав крупного международного холдинга Uflex Group — крупнейшей в Индии компании, работающей в более чем 140 странах. Uflex Group располагает большим выбором упаковочных продуктов всех размеров и типов для товаров повседневного спроса. Кроме того, занимается производством клеев и красок. Производственные площадки находятся в Индии, России, ОАЭ, Египте, Мексике, Нигерии и других странах. На российском рынке компания работает уже более 10 лет.

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