Омский НИИ приборостроения нарастил производственные мощности по выпуску печатных плат
Омский НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» нарастил производственные мощности по выпуску печатных плат, в том числе высокого класса точности. Модернизация производства позволит выпускать до 2500 м² двухсторонних и 500 м² многослойных печатных плат в год. Запуск нового оборудования также обеспечил увеличение производительности труда на отдельных участках в два раза.
Модернизация станочного парка по производству печатных плат была проведена в рамках федеральной программы технического перевооружения промышленных предприятий и с использованием собственных средств предприятия.
Новое современное высокопроизводительное оборудование позволит выпускать до 2500 м² двухсторонних и 500 м² многослойных печатных плат в год, а также односторонние, двусторонние, многослойные (до 12 слоев) и микрополосковые печатные платы третьего и четвертого с элементами пятого класса точности.
Качество печатных плат проверяется установкой электроконтроля и автоматической оптической инспекцией, что существенно снижает влияние человеческого фактора.
Кроме того, расширились возможности производства по получению рисунка схемы, совмещению внутренних слоев многослойных печатных плат, травлению внешних и внутренних слоев, а также нанесению предварительной гальванической затяжки в отверстия печатных плат.
«Новое оборудование позволит нам не только поднять качество выпускаемых печатных плат на принципиально новый уровень, но и уже помогло достигнуть увеличения производительности труда по целому ряду операций. Например, операция предварительной затяжки отверстий печатных плат сократилась в 1,5 раза, а операции прессования многослойных печатных плат, травления слоев и механической обработки печатных плат — в 2 раза», — отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.
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