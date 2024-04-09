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Электроника, электротехника и приборы

Омский НИИ приборостроения нарастил производственные мощности по выпуску печатных плат

 © rostec.ru

Омский НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» нарастил производственные мощности по выпуску печатных плат, в том числе высокого класса точности. Модернизация производства позволит выпускать до 2500 м² двухсторонних и 500 м² многослойных печатных плат в год. Запуск нового оборудования также обеспечил увеличение производительности труда на отдельных участках в два раза.

Модернизация станочного парка по производству печатных плат была проведена в рамках федеральной программы технического перевооружения промышленных предприятий и с использованием собственных средств предприятия.

Новое современное высокопроизводительное оборудование позволит выпускать до 2500 м² двухсторонних и 500 м² многослойных печатных плат в год, а также односторонние, двусторонние, многослойные (до 12 слоев) и микрополосковые печатные платы третьего и четвертого с элементами пятого класса точности.

Качество печатных плат проверяется установкой электроконтроля и автоматической оптической инспекцией, что существенно снижает влияние человеческого фактора.

Кроме того, расширились возможности производства по получению рисунка схемы, совмещению внутренних слоев многослойных печатных плат, травлению внешних и внутренних слоев, а также нанесению предварительной гальванической затяжки в отверстия печатных плат.

«Новое оборудование позволит нам не только поднять качество выпускаемых печатных плат на принципиально новый уровень, но и уже помогло достигнуть увеличения производительности труда по целому ряду операций. Например, операция предварительной затяжки отверстий печатных плат сократилась в 1,5 раза, а операции прессования многослойных печатных плат, травления слоев и механической обработки печатных плат — в 2 раза», — отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

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Источник: https://rostec.ru/news/predpriyatie...kh-plat/?ysclid=luso4gjbke817924228

Ростех, Омский НИИ приборостроения, электроника, Омская область
  • 0
    Сергей Котенко Сергей Котенко
    09.04.2420:46:30

    Не верю глазам своим — Дмитрий Татаринов — первый плюс.

    Сколько лет…

    Отредактировано: Сергей Котенко~20:47 09.04.24
    #1280898
    • 1
      d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      09.04.2421:22:01

      Сколько зим

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~21:38 09.04.24
      #1280900
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    • 12
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      09.04.2422:32:48

      Примитивные комменты на кровне ниже дзена. Не вижу нужды на нашем сайте в этом индивидууме.

      #1280906
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
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        • Нет аватара Serguei
          10.04.2417:14:45

          А кто обещал, когда и где? Если вы не дадите официальных данных (=производителя, например, а не тупорылых либерастов, которые в своих лживых НКО сочиняют лживые «данные»), то, уж извините, вы здесь пукаете своими фиасками. Итак, вопрос, где и когда в ваших мозгах были «обещания» сделать свой литограф в 2024 году? Я не говорю, например, что в США более 30 лет уже «обещают» сделать «новую БМП Брэдли» на смену имеющейся старой версии с почти 50-летней историей: уже четыре раза амер. минобороны объявляло тендеры, ухлопали несколько десятков лет работы, более 20 с лишним миллиардов долларов и… не поверите, не выдали на-гора ДАЖЕ ОДНОЙ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ! Ну, это же другое!)))

          Отредактировано: Сергей Котенко~17:17 10.04.24
          #1280947
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Meel Light Meel Light
              10.04.2419:54:36

              Бот, иди отсюда. Уйдёт Путин ты же всё равно хрюкать не перестанешь. Потому что ты бездарь, который не думаает, а распространяет. За тебя куратор подумал.

              #1280956
            • Нет аватара Adept666
              10.04.2420:02:49

              Ну, самсунг это в основном память и то для отмазки в США строят(их пром. площадка — Китай) и что-то тихо там пока… а вот tsmc что-то строит, строит и как-то не выходит… хотя на острове своем строят прям на удивление хорошо. Подозревают что-то похоже     Денег льют щедро согласен, но когда компетенции потеряны деньгами просто залить не получается увы. Причём самое интересное у них прямой доступ ко всем критичным технологиям есть. Там и литографы ASML и оптика Zeiss и вроде Силиконовая долина в США. А что Корея+"Не материковый Китай" строят? Великие в одного даже с таким стартовым капиталом в одного не могут?     При том, что нам гадят во всем … Знали бы вы сколько в ту Nvidia и Intel отечественных специалистов своих мозгов ввалило… Кстати ваш любимый ASML разработку своего источника рентген излучения поинтересуйтесь, где заказывала и кто его разработал по итогу?

              Отредактировано: Adept666~20:14 10.04.24
              #1280957
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              10.04.2420:16:15

              Все эти фирмы — делающие микроэлектронику — ЧУЖИЕ и технологии ЧУЖИЕ — кроме Интела.

              В области большой микроэелектроники практически остался только Интел — остальное Азия — Кореа, Тайван, еще Индия пошла. И литографы чужие — нe штатовские.

              У России такой возможности не было, нет и не будет чтобы так покупать технологии за деньги напечатанные на печатном станке.

              П.с. сегодня пошла новость про жалобы укров на штатовские дроны — дорогие и хуже того что укры могут сами произвести из китайских компонентов. Причина — в Штатах запретили использовать китайские компоненты. А на штатовских получается что получается.

              Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:25 11.04.24
              #1280958
              • Нет аватара Adept666
                10.04.2420:22:35

                Intel тоже использует литографы ASML, просто на них они умеют немного лучше других «химичить» … а так своего у них тоже уже почти ничего нет.

                #1280960
              • Kolyda Kolyda
                10.04.2420:58:22

                П.с. сегодня пошла новость про жалобы укров на штатовские дроны — дорогие и хуже того что укры могут сами произвести из китайских компонентов. Причина — в Штатах запретили использовать китайские компоненты.

                Наши военные тоже любят (любили?) запрещать чужое. Десяток лет назад монтировал и налаживал электроснабжение в новостроющемся Доме культуры пограничников в Хабаровске. Применил в схеме украинский контроллер АВР (автоматическое включения резерва), так приехали из ФСБ, забрали контроллер и его документацию и несколько недель компостировали мозги — «Импортное, проверяем!» пока допустили применение. Как будто строили оборонный объект повышенной секретности. Хотя и на таких достаточно проработал.

                #1280962
            • Аlex М Аlex М
              10.04.2421:52:22

              А Россия… никогда в России Путина не будет монстров как Nvidia Intel AMD Samsung Microsoft Tesla tsmc GlobalFoundries
              В Бразилии нет Путина, но нет и литографа. Нет литографа и в ЮАР. В довольно мощных экономиках Индонезии и Мексики не смогли сделать свой литограф. Могла бы германия, но не может. Считается так, типа они в международном разделении труда и им как бы не надо, они же послушные. Но они отстали, они не в состоянии сделать литограф. Если Россия сделает литограф 350 нм — я буду ликовать и прыгать от радости

              #1280964
        • Нет аватара Adept666
          10.04.2417:30:01

          Что сделали в России ради литографии?

          Ну, так по мелочи     И для голландцев кстати то же    

          Отредактировано: Adept666~17:31 10.04.24
          #1280948
      • 4
        Нет аватара elron
        10.04.2402:44:16

        не согласен. производство любого оборудования требует НИОКР. да, станки на которых делают платы --- на порядок менее сложный продукт чем литографы, но просто так, имея только деньги их не сделать.

        #1280919
        • 0
          Аlex М Аlex М
          10.04.2403:11:39

          на порядок менее сложный продукт чем литографы
          Именно это я и подразумевал. Я не смотрю с высока на сложность такого оборудования, оно безусловно сложное. Просто на фоне 350 нм литографа, утверждать что в РФ станок для печатных плат это что-то нереальное, я бы не стал

          #1280920
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.04.2408:25:06

    Вы сильно-то не переживайте.

    Сообщение не о литографе, не о чистой науке, не о триумфе или глобальном поражении России.

    Сообщение исключительно о расширении производства печатных плат на одном из заводов, рядовая производственная информация. И это хорошо.

    Классическая иллюстрация, как в комментариях из конфетки пытаются сделать что-то другое.

    Отредактировано: Сергей Котенко~08:49 10.04.24
    #1280921
  • Нет аватара Scooter
    10.04.2421:59:03

    Я тут недавно узнал и удивился — Австралия — 5тое государство по уровню развития (уровень жизни, грамотность, долгожитие, экономика).

    Не меряются сами знаете какими нанометрами, ни в какие международные мутки не вписываются.

    А мы типа такие с голым местом сразу свой айфон хотим.

    Террритория у нас большая, нужно было сначала забор поставить (оборона), да еду посадить (с/х) и т. д.

    А кому не нравится, то пусть сначала сам покажет, что сделал за 20 лет. Вот если этот человек Нобелевскую получил или что-то создал полезное на весь мир, то снимаю шляпу, давайте его в президенты, покажет всем Кузькину мать.

    #1280965
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