Изготовлен станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 в фирменном цвете клиента из г. Новокузнецк

Специалистами ГК «СПИКОМ» изготовлен очередной станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 в фирменном зеленом цвете клиента из г. Новокузнецк.

— Станок термической резки ULTRATHERM MTRP-2060 с размером стола 2000×6000мм.

— На портале установлен газовый резак «GCUT» для прямолинейного раскроя металла толщиной до 150мм, а также плазмотрон для фигурной плазменной резки металла.

— Источник плазмы КЕДР MULTICUT 1200 с машинным резаком ULTRAFIRE. Резка до 25мм на прожиг, отрезная резка до 50мм.

— Управление станком осуществляется при помощи фирменного профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на отдельной стойке.

— Магнитное крепление плазмотрона и газового резака с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

— На станке установлено маркировочное устройство для разметки деталей под дальнейшую сверловку и.т.п.

— Портал станка выполнен с вылетом для дальнейшей комплектации трубным устройством TUBESYST.

— Станок укомплектован системой умной вытяжки дымовых газов для качественного дымоудаления только из зоны резки.

— Все станки в обязательном порядке комплектуем система подготовки воздуха «USPV», которая устанавливается перед источником плазмы и предназначена для удаления влаги и масла из систем сжатого воздуха. Состоит из двух фильтров грубой и тонкой очистки, а также циклонного сепаратора. Система обязательна к установке, предотвращает ранний выход из строя источника плазмы, продлевает срок службы расходных материалов, а также улучшает качество реза металла.

— На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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