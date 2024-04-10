Мои убеждения были в опасности

Приглашение на Московский экономический форум, было, надо сказать, довольно неожиданным для меня. Форумы, в моем представлении, это такие мероприятия, где ломают копья теоретики, отстаивая, зачастую, исключительно умозрительные убеждения. Не утверждаю, что это не нужно, всегда говорил и буду говорить: в споре рождается истина, искать аргументы против других аргументов — это отличная проверка для собственных убеждений.

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Но я то тут причем? Я не теоретик, а в своих репортажах я чаще общаюсь с практиками, что называется «от сохи», ну, то есть с непосредственными участниками производственных процессов, а их больше интересуют вопросы того как лучше, эффективнее и качественнее производить конкретный продукт, а не вопросы того как ставка рефинансирования ЦБ влияет на обновление основных фондов в сравниваемых временных интервалах.

И в течение форума я неоднократно ловил себя на мысли: «Рома, что ты тут делаешь, зачем тебе это?». И всякий раз отвечал сам себе: «А чтобы не забронзоветь, чтобы услышать разные мнения, чтобы хотя бы знать, что и такие мнения существуют».

И чем дальше, тем больше я понимал, что приехал сюда не зря. Любой опыт, который не убивает, делает нас сильнее. И поверьте, дорогого стоит услышать с разницей в 30 минут мнения от

«В Российской Федерации совершили очередную диверсую, преступление» — А. В. Павлов, руководитель компании Zenden

до

«Государство сильно повернулось в сторону сельхозпроизводителя» — Олег Сирота, фермер, сыровар.

Это бодрит ум и заставляет думать. Кто из них прав? А если правы оба, то как такое может быть?

На сессии посвященной АПК, куда я шел за глотком позитива, уверенный, что вот с сельским хозяйством у нас точно в основном всё хорошо, я услышал такую порцию отборного пессимизма, что долго не мог прийти в себя. Неужели до сих пор на мне были розовые очки и я не замечал реальных проблем?

Спасибо Андрею Даниленко — известному эксперту в области сельского хозяйства, автору проекта о сельском хозяйстве «СВОЁ», и Олегу Сироте — известному фермеру и сыровару: они своими докладами поставили мой мозг на место, рассказав о реалиях сельского хозяйства с точки зрения практики, а не теории. Они вернули мне веру в себя, подтвердив, что в АПК в целом всё довольно неплохо.

И эти качели они тут постоянно — один спикер нагоняет жути, другой за ним: ну да, проблемы есть, но не бывает без проблем, а в целом у меня всё хорошо.

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Как всегда, неподражаем Константин Анатольевич Бабкин. Вот казалось бы, в 2024 году его Ростсельмаш открыл три новых завода. Ростсельмаш — вообще гордость России, то как он развивается — пример для многих. И ведь не секрет, что РСМ пользуется поддержкой Фонда Развития Промышленности, получая займы под льготный процент, и Бабкин высоко оценивает эту помощь. Но Константин Анатольевич не унимается, и ратует за равный доступ к дешевым деньгам для всех, и равные правила игры и для крупных и для мелких компаний.

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Сначала это удивляет: какое дело Бабкину до других, если его компания имеет доступ к дешевым деньгам. Но потом понимаешь — ведь у Ростсельмаша сотни поставщиков, партнеров, подрядчиков, и все они в одной лодке, все они зависят друг от друга. И если дорогой кредит тормозит развитие одного, пусть даже мелкого поставщика, то в конечном итоге и Ростсельмаш испытывает из-за этого проблемы, и его развитие тоже замедляется. А если мыслить масштабнее, то так работает и вся экономика России в целом — если кому-то где-то плохо, то это эхом по цепочке так или иначе затронет всех. Поэтому примитивное представление о капитализме, где каждый каждому волк — устарело. Сегодня, и особенно в условиях беспрецедентных санкций, все наоборот — каждый зависит от каждого.

Вообще, стоимость денег — это одна из двух основополагающих тем МЭФ. Этой темы, так и или иначе, касались почти все спикеры. И спорить с тем, что дешевые деньги важны для роста экономики, конечно, глупо. И нет никаких сомнений, что в России это действительно проблема. И хотя есть ФРП, и хотя на форуме в адрес этого института развития я слышал только хорошее, кто-то совершенно справедливо заметил: в 2024 году было зарегистрировано 20 тысяч инвестиционных проектов, а ФРП профинансировал лишь сотни из них.

То есть ФРП это хорошо, но недостаточно. И с этим сложно не согласиться.

Но чего я никак не мог понять, так это почему рано или поздно, то у одного, то у другого спикера всплывет тема ключевой ставки Центрального Банка. Ведь этот показатель влияет на стоимость любого кредита в стране. Снижение ключевой ставки вызовет снижение стоимости и потребительских кредитов, и кредитов для любых сфер бизнеса, включая и те, которые никакие товары не производят. Более 70% нашей экономики — сфера услуг, а значит низкая стоимость денег вызовет бурный рост кафешек, букмекерских контор, агенств недвижимости, цветочных ларьков и аптек. Многие из них — быстро обанкротятся, вызвав лавинообразно множество других проблем в экономике. Иными словами дешевые деньги в растущей экономике вызовут надувание множества пузырей и дикую инфляцию.

И лишь небольшая, очень небольшая часть этих денег попадет в реальный сектор, и послужат появлению новых производств, новых товаров, новой инфраструктуры. Поэтому, я считал и продолжаю считать: ключевая ставка не имеет никакого отношения к вопросу стоимости денег, ключевая ставка — это стрельба по площадям, очень неизбирательный механизм. Это как если ремонтировать наручные часы шуруповёртом — больше шанс сломать окончательно, чем починить.

Поэтому, в целом соглашаясь с тем, что стране нужны дешевые деньги, я думаю, что надо оставить Эльвиру Сахипзадовну в покое, и сосредоточится на предложениях по реформированию ФРП, обсуждая его докапитализацию, изменение правил выдачи займов, снижения требований к заемщикам и так далее. Впрочем, ФРП и так не стоит на месте, например, помимо федерального ФРП есть еще региональные, где требования к заемщикам проще. Региональные фонды как раз и созданы для того, чтобы помогать небольшим проектам. Но если этого все еще мало, предлагаю организаторам МЭФ в следующем году посвятить ФРП отдельную сессию, и обсудить там реальные предложения по реформированию фонда.

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Ну и вторая центральная тема форума, о которой тоже говорили практически все докладчики: проблема кадров. Как и дорогие деньги — нехватка кадров сдерживает рост экономики. И если деньги, теоретически, можно напечатать (к чему я не призываю, конечно), то людей вы не напечатаете. Кто-то скажет, что всё решается автоматизацией, но нет, это так не работает. Да, автоматизация повышает производительность труда, и значит снижает потребность в рабочих. Но лишь в количестве, зато повышает потребность в качестве сотрудников. А чем более высококвалифицированные кадры требуются, тем сложнее их найти на рынке труда.

Что делать? А я знаю что.

Сейчас, вот именно сейчас, не медля, когда школы переполнены поколением бэби-буммеров, как результат всплеска рождаемости десятых годов, необходима глобальная, мощная, хорошо проработанная и грамотно организованная государственная компания по пропаганде отечественной промышленности среди молодежи. Нашу молодежь, пока она учится в школах, пока она еще выбирает, присматривается, надо склонить к выбору инженерных специальностей. А для этого надо, в том числе, заниматься тем, чем занимается проект «Сделано у нас» — много и интересно рассказывать о российской промышленности.

Впрочем, судя по выступлению зама главного редактора «Российской Газеты» Елены Березиной, понимания этой задачи государственного масштаба у наших государственных СМИ все ещё нет — они продолжают мыслить в рамках рейтингов и прибылей, не понимая, что задача государственных СМИ не деньги зарабатывать, и не людей оболванивать, а заниматься пропагандой в интересах государства.

И по этому поводу у меня к организаторам МЭФ еще одно предложение — в 2025 году организовать сессию по теме пропаганды достижений отечественной промышленности и инженерного образования, с радостью приму в ней участие. Потому что, повторяю: сегодня школы переполнены, и куда в будущем пойдут эти ребята: работать на заводы или станут курьерами — об этом думать надо прямо сейчас. Это поколение нельзя упустить, следующее такое будет еще не скоро!

Ну и в целом: Московский Экономический Форум в очередной раз подтвердил свой имидж самого острого и принципиального среди всех экономических форумов. Тут не поют дифирамбы, а ставят злободневные вопросы не пряча проблемы за ложной политкорректностью. Соглашаться со спикерами, или нет, дело каждого, но польза от форума все равно неоспорима: для меня он стал во многом испытанием моих убеждений, заставив их еще раз перетрясти и перепроверить. Они выдержали, хотя, признаться, были в опасности. Буду рад устраивать им такую проверку и впредь.

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