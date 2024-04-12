ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей Су-35С

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

Самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования. Машина является переходной к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.

© www.uacrussia.ru

«Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России. Также специалисты ОАК занимаются поддержанием исправности и восстановлением летной годности строевых машин. Переданные в войска самолеты отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики. Су-35С оснащены самым передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

© www.uacrussia.ru

Сегодня Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина обеспечен загрузкой до 2028 года включительно. Предприятие продолжает выполнение государственного оборонного заказа на поставку боевых машин Су-35С и Су-57 для ВКС России, идет работа в кооперации с предприятиями Ростеха по важным проектам развития авиационной отрасли России.

Рост загрузки производственных мощностей ставит перед КнААЗ вопросы повышения квалификации действующих работников и привлечения новых кадров по основным рабочим и инженерным специальностям. К концу 2024 года численность авиастроителей должна увеличиться еще на 800 человек.

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