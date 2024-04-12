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Армия и Флот

ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей Су-35С

 © www.uacrussia.ru

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

Самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования. Машина является переходной к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.

 © www.uacrussia.ru

«Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России. Также специалисты ОАК занимаются поддержанием исправности и восстановлением летной годности строевых машин. Переданные в войска самолеты отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики. Су-35С оснащены самым передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

 © www.uacrussia.ru

Сегодня Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина обеспечен загрузкой до 2028 года включительно. Предприятие продолжает выполнение государственного оборонного заказа на поставку боевых машин Су-35С и Су-57 для ВКС России, идет работа в кооперации с предприятиями Ростеха по важным проектам развития авиационной отрасли России.

Рост загрузки производственных мощностей ставит перед КнААЗ вопросы повышения квалификации действующих работников и привлечения новых кадров по основным рабочим и инженерным специальностям. К концу 2024 года численность авиастроителей должна увеличиться еще на 800 человек.

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Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...-partiyu-novykh-istrebiteley-su-35s

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Су-35С, КнААЗ
  • Нет аватара termometrix
    12.04.2414:29:54

    Сербия закупает французские истребители за 3 млрд евро.Я не знаю, насколько достоверна эта новость, но мне кажется, что это некоторая доза мазохизма со стороны сербского руководства.

    Понятно, что Сербия стремится стать членом ЕС, но, на мой взгляд, и, как считают многие аналитики, легкие истребители МиГ-35 и Су-75 превосходят свои западные аналоги по летно-техническим характеристикам и эффективности вооружения.

    #1281079
    • Badassgoliath Badassgoliath
      12.04.2420:41:52

      Сербия закупает французские истребители за 3 млрд евро.Я не знаю, насколько достоверна эта новость, но мне кажется, что это некоторая доза мазохизма со стороны сербского руководства.

      Всё проще. Скорее всего, это целевой кредит, то есть не сербские деньги. Или французы или от ЕС выписали. Кто им даст деньги на покупку чужого оружия? Никто.

      К тому же надо понимать, что сами по себе самолёты — это далеко не всё. К ним постоянно нужны запчасти и тд, в общем сервис. Как мы могли бы им этот сервис оказать, если у нас с Сербией общей границы нету? Да ладно общей границы — Сербия по сути в окружении натовских (или немногим от них отличающихся) стран. Ответ: никак. Под любыми предлогами или даже без таковых сервисные поставки зарубят.

      И наконец третье. Сербия стремится в ЕС, но с некоторых пор это почти неразделимо со вступлением в НАТО. То есть вооружиться им так или иначе придётся натовским оружием.

      И не стоит так уж сербов осуждать. Это небольшая страна, которая сама не в состоянии справиться со своими врагами. Задавят, как бы они не бились. Будь у нас общая граница — было бы другое дело.

      #1281108
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      12.04.2416:32:34

      Какой самолёт лучше — решает только небо. Встретимся с Ф-16 — посмотрим на результат.

      #1281086
    • Нет аватара Serguei
      12.04.2418:07:39

      Ложь

      #1281098
      • Нет аватара Лексур
        12.04.2418:38:36

        Что Вы так реагируете? Не ложь, а чушь. Кто ему реальные ттх новых боевых самолётов покажет, или мне,или вам. Таких «посвящённых» на любом форуме больше, чем людей на земном шаре, включая младенцев. Они, я уверен, и воочию видели всё превосходство Леопардов над Т-90 и лично убеждались в неуязвимости «Пэтриотов». Впрочем и наоборот. Реальными ттх ни один военный в мире со всеми делиться не будет.

        #1281102
    • Badassgoliath Badassgoliath
      12.04.2420:13:19

      идут к установке лазеров в 25 году.

      Каких лазеров? Для ослепления приборов и ГСН ракет? Такое у нас уже не первый год ставят. Или Вы про лазеры-шмазеры пиу-пиу? Дык это — лазер, способный подбить самолёт на мало-мальском расстоянии, на истребитель не поместится. Понадобится транспортный самолёт.

      #1281106
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      12.04.2421:04:32

      Посмотрел профиль «Сергея Кудина» и убедился, что это засланный провокатор с дешёвыми вбросами.

      #1281113
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