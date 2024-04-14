Развитие квантовых вычислителей в России

Российский 12-кубитный квантовый компьютер на сверхпроводниках © avatars.mds.yandex.net

Российские ученые соревнуются между собой, создавая основу для квантового компьютера, который перевернет представление о том, как можно делать самые сложные вычисления.

Приглашаю к просмотру интересного репортажа Антона Подковенко на эту тему.

https://smotrim...u/video/2791216

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Правительству РФ до июля 2024 года поручено обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия в следующих сферах обработки данных:

— сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров

— передача данных и развитие систем связи нового поколения;

— создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей

— обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования;

— совершенствование отечественных стандартов и протоколов работы с данными;

— разработка алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта;

создание отечественных хранилищ кода (платформ и сервисов), необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов.

В ходе формирования национального проекта необходимо предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий.

https://d-russi...tehnologij.html

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