стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Видеоблог

Развитие квантовых вычислителей в России

Российский 12-кубитный квантовый компьютер на сверхпроводникахРоссийский 12-кубитный квантовый компьютер на сверхпроводниках © avatars.mds.yandex.net

Российские ученые соревнуются между собой, создавая основу для квантового компьютера, который перевернет представление о том, как можно делать самые сложные вычисления.

Приглашаю к просмотру интересного репортажа Антона Подковенко на эту тему.

https://smotrim...u/video/2791216

******************************************************************

Правительству РФ до июля 2024 года поручено обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия в следующих сферах обработки данных:

— сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров

— передача данных и развитие систем связи нового поколения;

— создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей

— обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования;

— совершенствование отечественных стандартов и протоколов работы с данными;

— разработка алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта;

создание отечественных хранилищ кода (платформ и сервисов), необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов.

В ходе формирования национального проекта необходимо предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий.

https://d-russi...tehnologij.html

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://smotrim.ru/video/2791216

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях


квантовы технологии, вантовые компьютеры
  • Нет аватара termometrix
    14.04.2416:44:03

    Очень перспективное направление! Спасибо!

    #1281199
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.04.2418:52:15

    И еще очень интересная — более информативная — передача про квантовые технологии на ТВ Культура:

    Картина мира с Михаилом Ковальчуком

    https://smotrim...m_campaign=serp

    Один из специалистов (из МГУ) выступает в обеих передачах    

    Там на Смотрим можна найти и другие интересные передачи из этой серии.

    Рекомендую!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:54 14.04.24
    #1281206
  • artal artal
    14.04.2419:07:02

    «+" Только заголовок поправьте: Развитие квантовых вЫчислителей в России

    #1281208
  • Нет аватара mikr
    14.04.2422:21:40

    Главное преимущество пресловутого квантового компьютера в том, что принцип его действия не понимает никто. Даже сами разработчики. Поэтому данная тема позволяет достаточно долго пилить бюджетные деньги, не отчитываясь за результат. История знает множество подобных случаев. Например — философский камень от средневековых алхимиков. Квантовый компьютер весьма смахивает на очередной философский камень. Тем более, что быстрого результата ждать не приходится. Очень напоминает сказку про хитрого Насреддина, глупого падишаха и говорящего ишака.

    #1281221
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      14.04.2423:00:35

      Ничего сверхсложного в квантовых компьютерах нет. Посмотрите эту передачу на ТВ Культура и уже кое-что станет понятнее.

      Для программирования этих компьютеров существуют уже програмные системы, которые сильно облегчают задачу. Квантовые компьютеры уже не для меня — там другой принцип как строить алгортмы, но для молодых это нормальное дело.

      В общем прогресс тут большой — Россия тут одна из стран, которая разрабатывает и строит эти компьютеры — причем одна из нескольких которая делает это самостоятельно.

      Повторяю — ничего сверхсложного тут нет. Уже тысячи программистов пишут для них программы.

      #1281226
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,