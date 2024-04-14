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Судостроение и судоходство

На Ярославском СЗ спущен на воду многоцелевой катер «РК-2282» проекта 02220

12 апреля на Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область) спущен на воду многоцелевой катер «РК-2282» проекта 02220.

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Характеристики:

  • Длина габаритная: 19,75 м
  • Ширина габаритная: 3,98 м
  • Осадка средняя: 1,2 м
  • Водоизмещение полное: 40,0 т
  • Пассажировместимость: 12 чел

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Источник: https://vk.com/yarkolledg24

Ярославский судостроительный завод, Ярославская область, катер, 02220
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