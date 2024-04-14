На Ярославском СЗ спущен на воду многоцелевой катер «РК-2282» проекта 02220

12 апреля на Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область) спущен на воду многоцелевой катер «РК-2282» проекта 02220.

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Характеристики:

Длина габаритная: 19,75 м

Ширина габаритная: 3,98 м

Осадка средняя: 1,2 м

Водоизмещение полное: 40,0 т

Пассажировместимость: 12 чел

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