На Ярославском СЗ спущен на воду многоцелевой катер «РК-2282» проекта 02220
12 апреля на Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область) спущен на воду многоцелевой катер «РК-2282» проекта 02220.
Характеристики:
- Длина габаритная: 19,75 м
- Ширина габаритная: 3,98 м
- Осадка средняя: 1,2 м
- Водоизмещение полное: 40,0 т
- Пассажировместимость: 12 чел
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Источник: https://vk.com/yarkolledg24