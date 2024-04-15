Новый корпус детской больницы Саратова принял первых пациентов
Саратовская областная детская клиническая больница переехала в новое здание. Здесь приняли первых пациентов.
Вместо старого трехэтажного здания 1930-х годов построен семиэтажный корпус. Финансирование велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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