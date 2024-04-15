стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Медучреждения

Новый корпус детской больницы Саратова принял первых пациентов

 © prov-telegraf.ru

Саратовская областная детская клиническая больница переехала в новое здание. Здесь приняли первых пациентов.

Вместо старого трехэтажного здания 1930-х годов построен семиэтажный корпус. Финансирование велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

 © 4vsar.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://saratov.bezformata.com/list...-korpus-detskoy-bolnitci/127905560/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Саратовская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    15.04.2409:57:00

    .Новый корпус Саратовской областной детской клинической больницы переехала в новое здание и принял первых пациентов.

    Неуклюжее предложение.

    Сама новость хорошая.

    #1281244
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,