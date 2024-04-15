На севере Москвы открылась новая школа с IT-полигоном

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 1474 В РАЙОНЕ ХОВРИНО НА УЛ. КЛИНСКАЯ, Д. 24А © www.ntv.ru

В новом школьном здании обучаются 658 человек

Пятиэтажное здание с подземным этажом начали строить в январе 2021-го и закончили за три года. Его отличает атриум в центральной зоне, который можно превратить в лекторий, шоурум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал.

Учителям и ученикам доступны различные кабинеты, современный лабораторно-исследовательский комплекс, ИT-полигон, информационный центр с местом для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой и центром детских инициатив. Выделены специализированные классы (инженерный, медицинский, предпринимательский, медиа), а также реализуется проект «Кадетский класс».

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