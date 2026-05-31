Bionysheva_Elena Детские сады и школы

В Калининграде после ремонта открылась школа № 4

В Калининграде завершили капитальный ремонт школы № 4. Здание площадью более 5 тысяч квадратных метров полностью обновили: фасад, кровлю, системы водоснабжения и отопления, внутренние помещения.

Теперь в школе светлые просторные классы с интерактивным оборудованием, современная лаборатория для естественно-научных экспериментов, обновлённые спортивный и актовый залы, центр детских инициатив. Закупили новые учебные пособия, благоустроили территорию, усилили антитеррористическую безопасность. Также отремонтировали спортивную площадку.

Работы провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году в регионе начнут капитальный ремонт ещё в пяти школах, а также проведут работы в 54 образовательных организациях, рассказали в Правительстве Калининградкой области.

Источник: vk.com

