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Дорожное строительство

В ДНР прошел официальный запуск Енакиевского асфальтобетонного завода

 © online47.ru

На новом предприятии в одном из крупных населенных пунктов Донецкой Народной Республики в минувшие выходные была запущена первая партия продукции.

Первые 25 тонн горячего асфальта уже отправлены на городские улицы, где начинается ремонтный сезон. В настоящее время завод проходит пуско-наладку, а по ее завершении сможет производить до 120 тонн асфальтобетона в час.

Весной 2022 года Ленобласть взяла шефство над Енакиево. За два года областными дорожниками было отремонтировано 13 улиц, а на 2024-2025 годы запланирован ремонт еще 6 дорог. Продолжается также обслуживание уличной сети города, а в прошлом году здесь было установлено 29 новых остановочных павильонов для ожидания автобусов.

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Источник: https://online47.ru/2024/04/16/v-en...zavod-vypustil-pervyy-asfalt-195931

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ДНР, асфальтобетонный завод
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