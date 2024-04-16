В ДНР прошел официальный запуск Енакиевского асфальтобетонного завода

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На новом предприятии в одном из крупных населенных пунктов Донецкой Народной Республики в минувшие выходные была запущена первая партия продукции.

Первые 25 тонн горячего асфальта уже отправлены на городские улицы, где начинается ремонтный сезон. В настоящее время завод проходит пуско-наладку, а по ее завершении сможет производить до 120 тонн асфальтобетона в час.

Весной 2022 года Ленобласть взяла шефство над Енакиево. За два года областными дорожниками было отремонтировано 13 улиц, а на 2024-2025 годы запланирован ремонт еще 6 дорог. Продолжается также обслуживание уличной сети города, а в прошлом году здесь было установлено 29 новых остановочных павильонов для ожидания автобусов.

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