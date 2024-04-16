На заводах «КАМАЗа» продолжается роботизация производства

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В ПАО «КАМАЗ» продолжается роботизация производства с целью повышения производительности и качества, улучшения эргономики рабочих мест и уменьшения травмоопасных ситуаций.

Напомним, в Программе стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2030 года в отдельный контур выделена роботизация производства. В первую очередь планируется роботизация рабочих мест с наиболее вредными и тяжёлыми условиями труда.

Новых роботов в адрес автогиганта поставляет компания из Татарстана. Отечественный поставщик уже несколько лет сотрудничает с «КАМАЗом» по роботизации производства и активно расширяет свои компетенции. По словам директора департамента по проектированию новых производств и моделированию технологий — главного конструктора Технологического центра Айрата Фасхутдинова, установленный на производстве в 2021 году первый робот подтвердил свои точностные характеристики, простоту управления. Выпускаемые фирмой-партнёром роботизированные комплексы сертифицированы Минпромторгом, имеют статус высокотехнологичного продукта и соответствуют требованиям к автоматизации технологических процессов. В компании ведётся поэтапная разработка и освоение производства новых моделей роботов и критически важных комплектующих изделий, а также позиционеров, захватных устройств и компонентов систем управления роботов. Применение отечественных роботов и создание собственного производства их компонентов — важные факторы для обеспечения стабильности и успешности предприятия. Внедрение роботов в производство планируется силами собственного системного интегратора.

Роботы будут направлены на автомобильный завод, завод двигателей, на завод запасных частей и компонентов для выполнения операций по нанесению герметика и автоматизации загрузки станков. На прессово-рамном заводе они будут выполнять сварку деталей платформы, бортов, поперечин рам, кронштейнов и других изделий, а также задействованы на мойке каркасов кабин, операциях по нанесению мастики и перемещению деталей между прессами. Появятся отечественные роботы и на заготовительном производстве: на кузнечном заводе они будут применяться для перемещения поковок, на литейном заводе — на операциях обрезки и зачистки отливок и простановки вставок.

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