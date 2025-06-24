ТМК внедрили гибридную лазерно-дуговую сварку (ГЛДС) с помощью робота.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Такой вид сварки применяется при производстве обсадных труб(используются при бурении скважин), включая диаметр 508 мм. Технология сочетает лазерную и дуговую сварку в среде защитных газов и обеспечивает высокую скорость соединения и качество швов.
Технология в первую очередь повышает надежность швов и труб в сложных условиях эксплуатации (глубокие скважины, высокие давления), ускоряет их производство при снижении затрат, что делает трубы конкурентными на международном рынке. Дополнительно возможность расширения применения таких труб не только в нефтехимической отрасли, но и в других смежных отраслях, включая энергетику.
Преимущества гибридной лазерно-дуговой сварки
✔ Высокая скорость сварки — процесс ускоряется в 3-5 раз по сравнению с традиционными методами.
✔ Минимальная деформация — из-за меньшего тепловложения трубы сохраняют геометрическую стабильность.
✔ Отсутствие или минимальное количество присадочного материала, что снижает затраты.
✔ Высокая прочность сварного соединения — шов по механическим характеристикам соответствует или превосходит основной металл.
✔ Снижение количества дефектов — глубокое проваривание и минимизация пористости.
Сварной станок и технологический процесс для выполнения ГЛДС на заводах ТМК используется специализированный сварочный комплекс (на видео).
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