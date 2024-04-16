Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 1 ( 2024 г.)

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Республика Башкортостан

г.Уфа

17 февраля в рамках социального проекта «Газпром — детям» в Уфе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и универсальным залом.

Церемония торжественного открытия © gazprom.ru

В трехэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе площадью более 9 тысяч кв. м размещены ледовая арена, зал для борьбы, универсальный спортивный и тренажерный залы, а также два бассейна. В нем предусмотрены условия для маломобильных граждан. Максимальная пропускная способность комплекса — 208 человек в смену.

Церемония торжественного открытия © gazprom.ru

https://www.gaz.../article572340/

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Ростовская область

г. Ростов на Дону

ФОК позволил создать дополнительные условия для учебно-тренировочного процесса более 1000 детей. А в свободное от плановых тренировок и соревнований время ФОК доступен для всех любителей спорта.Кроме того, на территории ФОКа планируется проведение официальных всероссийских и региональных соревнований.

https://www.don....ru/news/26227/

© tatar-inform.ru

Республика Татарстан

г.Казань

Специально к «Играм будущего» в Казани открылся первый высокотехнологичный Фиджитал-центр. Представляет он из себя объект общей площадью 1,6 тыс. кв. метров с открытыми площадками для классического спорта и закрытым пространством для киберспорта.

© tatar-inform.ru

Классический спорт в Фиджитал-центре представлен зонами для занятий мини-футболом, стритболом и зоной воркаута с тренажерами и трибунами. На территории Фиджитал-центра есть комфортные мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, ресепшен и холл.

© tatar-inform.ru

Киберспортивная часть центра представлена четырьмя игровыми консолями, 20 компьютерами и зоной VR — виртуальной реальности.

© tatar-inform.ru

https://www.tat...l-centr-5936526

© tatarstan.ru

г.Альметьевск

© tatarstan.ru

В нефтеграде состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса круглогодичного использования. Строительство центра спорта «ФИЗРА» стало возможным благодаря федеральной поддержке, а также помощи инвестора. Манеж включает в себя два поля для мини-футбола с искусственным покрытием, две зоны с тренажерами и теннисными столами, четыре раздевалки.

https://tatarst...tr-sporta-fizra (открытие)

https://minspor...ort/9530639.htm (фото)

Фото - В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа открыты ледовый дворец и Центр профессиональных компетенций © social.evraz.com

Челябинская область

г.Качканар

ЕВРАЗ Арена «Кристалл» возведен в 11-м микрорайоне Качканара. Ледовая площадка многофункциональна: здесь можно профессионально играть в хоккей, заниматься фигурным катанием и проводить досуг. Одновременно кататься на ней могут до 50 человек, вместимость трибун — более 250 человек. До конца 2024 года в «Кристалле» будут созданы группы занятий общефизической подготовкой. В ближайших планах — лицензирование и создание спортивных секций по хоккею и фигурному катанию. Уже сейчас в еженедельном расписании будут присутствовать дни свободного посещения для всех желающих.

https://social....mpetenczij.html

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