23 октября состоялось торжественная церемония ввода в эксплуатацию моста через реку Ик после капитального ремонта.

Мост, расположенный на границе Башкортостана и Татарстана, построен в 1948 году. С 2016 года движение грузового транспорта здесь было ограничено, с июля 2023 года аварийный мост был полностью закрыт. В 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь стартовали восстановительные работы. В ходе реконструкции на мостовом переходе через реку Ик был произведен демонтаж старого аварийного сооружения и строительство нового моста с новыми опорами. Построены полосы безопасности, новые барьерные и перильные ограждения, искусственное электроосвещение. Протяженность мостовой железобетонной конструкции составила 238,5 м, ширина проезжей части — 7 м. Стоимость строительства моста, который завершили досрочно на один год, составила 975 млн рублей.

Мост через реку Ик называют также самым «длинным» мостом страны — поездка по нему занимает около двух часов. Причина проста: пересекая мост, попадаешь сразу в другой часовой пояс. В Татарстане действует московское время, тогда как Башкортостан опережает его на два часа.

