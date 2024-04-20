Дан старт автомобильному движению по восстановленному мосту в ДНР

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13 апреля в Донецкой Народной Республике запущено рабочее движение по мосту через реку Кальмиус у села Старая Ласпа.

Мост соединяет Старобешевский и Тельмановский районы Республики. Как рассказал заместитель генерального директора московской дорожной строительной компании Юрий Бесков, новая магистраль стала седьмой по счёту, восстановленной подрядной организацией.

«Протяженность моста — 94,5 м. Общая протяженность объекта с подходами составляет 368 м. Он соединил два крупных района — Старобешевский и Тельмановский», — сказал Бесков.

Мост построили взамен ветхой переправы. По словам подрядчика, строительство завершилось на полгода раньше планируемого срока.

Новое сооружение имеет две широкие полосы движения и грузоподъёмность до 40 тонн.

Строители выполнили работы по демонтажу существующих конусов и упоров, деформационных швов, лестничных сходов, перильного и барьерного ограждения, асфальтобетонного покрытия. Выполнен ремонт поврежденных участков плит, нанесена гидроизоляции, произведены монтаж перильного и барьерного ограждения, устройство монолитных бетонных упоров при укреплении откосов конусов. Также отремонтированы опоры и пролетные строения моста с последующим нанесением трехслойной системы окраски.

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