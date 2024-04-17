Испытания КТТ-50 с представителями ПАО «ГАЗПРОМ»

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На испытательногй площадке АО «КАЗ» успешно прошли заводские предъявительские испытания опытного образца крана трубоукладчика телескопического КТТ-50. В состав приемной комиссии вошли представители АО «КАЗ», ООО «Кудесник» и ПАО «Газпром».

Функционал крана трубоукладчика КТТ-50 позволяет применять его не только как классический трубоукладчик, но и как кран стреловой грузоподъемностью 50 тонн. Установленная телескопическая стрела расширяет функциональные возможности крана трубоукладчика и позволяет проводить грузоподъёмные работы на высоте до 24 метров в зоне работы 360°.

Кран предназначен для выполнения погрузочных и монтажно-строительных работ, а также выполнения иных задач, в том числе и с использованием навесного оборудования, не связанного с разработкой грунта и перевалкой сыпучих материалов.

В ходе проведения испытаний представителей ПАО «Газпром» ознакомили с техническими возможностями КТТ-50 в различных режимах работы: монтаж противовесов, поднятие грузов, перемещение с грузом на крюке, транспортировка своим ходом и заезд на трал для перевозки.

Во время встречи гости посетили сборочные цеха предприятия, новый производственный цех и другие сектора производства, где ознакомились с продукцией завода и применяемым оборудованием.

Участие ведущих специалистов завода в диалоге с гостями позволило максимально широко и точно ответить на интересующие вопросы представителей ПАО «Газпром», тем самым расширив границы возможностей для дальнейшего сотрудничества.

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