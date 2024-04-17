На Саратовской ГЭС обновлены уже 20 гидроагрегатов

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На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата со станционным номером 15. Это двадцатый по счету обновленный гидроагрегат из 24, эксплуатируемых на гидроэлектростанции. Работы выполнены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

На гидроагрегате № 15 были завершены работы по замене гидротурбины — рабочего колеса, камера рабочего колеса, крышки и вала турбины, маслоприемника и турбинного подшипника, направляющего аппарата, оборудования системы регулирования и технического водоснабжения. Генераторы всех гидроагрегатов были обновлены ранее. Обновленный гидроагрегат отличается высокой степенью надежности и отвечает всем современным экологическим требованиям. Монтажные работы выполнили специалисты АО «Тяжмаш» из г. Сызрань и АО «Гидроремонт-ВКК», дочерней организации РусГидро. После завершения работ по модернизации гидроагрегат № 15 успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой.

Новое оборудование Саратовской ГЭС более эффективно, что уже позволило увеличить мощность станции с исходных 1360 МВт до 1463 МВт, а после завершения работ по замене оставшихся 4 гидроагрегатов она достигнет 1499 МВт. После пуска в эксплуатацию модернизированного гидроагрегата № 15 на Саратовской ГЭС 14 апреля этого года была зафиксирована максимальная рабочая мощность (т.е. мощность, готовая к несению нагрузки, за вычетом гидроагрегатов, находящихся в ремонте или модернизации) гидроэлектростанции за весь период ее эксплуатации — 1403 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 141 гидротурбина и 141 генератор, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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