ООО «Курганхиммаш» отгрузил оборудование для Уренгойского месторождения.

В феврале текущего 2024 года, Курганхиммаш завершил изготовление, успешно провел все необходимые заводские испытания и отгрузил два Сепаратора-пробкоуловителя высокого давления для обустройства ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Сепаратор-пробкоуловитель БСП © kurgankhimmash.ru

Это технологическое оборудование предназначено для разделения газоконденсатного потока пластового флюида, улавливания жидкостных пробок, поступающих из промысловых трубопроводов, и представляет собой горизонтальный емкостной аппарат внутренним диаметром 2400 мм, длиной 11800 мм, с толщиной стенок 100 мм.

Расчетное давление каждого сепаратора 11,8 МПа. Масса аппарата 87,5 тонн.

Требуемую технологическую эффективность сепаратора-пробкоуловителя обеспечивают современные внутренние устройства — входной распределитель газожидкостной смеси и высокопродуктивные сепарационные центробежные элементы.

В объем поставки аппарата также входят: блок предохранительных клапанов, площадки обслуживания, ограждения, площадка технологическая, комплект ЗИП и пр.

Конструкторским подразделением ООО «Курганхиммаш» совместно с проектным институтом выполнены расчеты и проектирование сепаратора по заданным условиям и физико-химическим параметрам рабочей среды, усовершенствованы конструкции наиболее ответственных узлов.

История ачимовских газоконденсатных залежей началась благодаря титаническому труду советских геологов и буровиков более полувека назад, 6 июня 1966 года из разведочной скважины Р-2 был получен первый приток природного газа. Так миру открылся углеводородный супергигант — Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. Это эпохальное событие положило начало новой главе в освоении севера Западной Сибири и строительству будущей газовой столицы России.Уренгойское месторождение входит в тройку крупнейших в мире месторождений на суше. Его общие геологические запасы оцениваются в 16 трлн. м³ природного газа.Сегодня наиболее интенсивная разработка Уренгойского месторождения ведется на Самбургском лицензионном участке, где активно обустраиваются и расширяются кустовые площадки газоконденсатных скважин, а также строятся промышленные объекты по сбору, подготовке, хранению и транспортировке газа и газового конденсата.

С декабря 2023 г. по февраль 2024 г. завод отгрузил 14 толстостенных емкостных аппаратов, в том числе в блочно-комплектном исполнении, для производственной инфраструктуры Уренгойского месторождения.

Сепараторы-пробкоуловители БСП © kurgankhimmash.ru

Доставка сепаратора-пробкоуловителя БСП на автомобильном трале на место эксплуатации © kurgankhimmash.ru

Установка сепаратора-пробкоуловителя на место эксплуатации © kurgankhimmash.ru

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