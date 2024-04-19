«Калашников» завершил отгрузку очередной партии усовершенствованных АК-12

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Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года в адрес заказчика. Перед этим изделия прошли полный цикл обязательных испытаний.

Необходимость доработки АК-12 предыдущих двух типов (2018 и 2021 годов) была выявлена в ходе использования оружия в зоне СВО: боевой опыт потребовал от конструкторов и технологов оборонного предприятия поиска новых решений по усовершенствованию и видоизменению автомата.

Теперь в конструкцию АК-12 образца 2023 года, в частности, интегрированы несъемный щелевой пламегаситель-компенсатор и ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем. Новый диоптрический прицел стал более универсальным, всепогодным: в нем есть перекидной целик с отверстиями различного диаметра — облегчает стрельбу в условиях ограниченной видимости. Подъемная щека установлена для удобства прицеливания при использовании оптических или ночных прицелов. Изменились также система крепления крышки ствольной коробки и конструкция цевья. В свою очередь исключен режим отсечки по два выстрела.

Помимо этих важных и видимых глазу изменений, в АК-12 образца 2023 года внесен целый ряд технологических обновлений, повысивших его эксплуатационные качества. В итоге автомат стал легче, а конструкция отвечает всем современным требованиям к данному типу оружия по эргономике и удобству боевого применения. При этом усовершенствованный АК-12 сохранил свои традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям.

«Концерн „Калашников“ регулярно получает из зоны СВО обратную связь касательно автомата АК-12. Специалисты заказчика оперативно готовят изменения в техническое задание на изделие и передают их предприятию на исполнение. Так что работа по его усовершенствованию не останавливается ни на день, ни на час. Мы повышаем его эффективность и тем самым помогаем нашим бойцам успешно выполнять боевые задачи и выживать», — прокомментировал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

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