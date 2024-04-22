Компания «Хаят Россия» запустила новую линию на заводе в Калужской области

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Компания «Хаят Россия» (выпускает продукцию под брендами Papia, Familia и Focus), запустила новую автоматизированную линию по выпуску туалетной бумаги и бумажных полотенец на своем заводе в Калужской области. Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей. Расширение предприятия позволило увеличить мощность конвертингового производства на 30%, а также создать 40 дополнительных рабочих мест.

Новая производственная линия позволяет выпускать бумажно-гигиеническую продукцию (туалетную бумагу, бумажные полотенца) под тремя ключевыми брендами «Хаят Россия»: Papia, Familia и Focus. Все изделия изготавливаются из 100% натуральной целлюлозы, закупаемой у российских поставщиков.

Применение современного оборудования и инновационных технологий, многие из которых были разработаны в собственном Центре Исследований и Разработок HAYAT в Турции, обеспечивает высокое качество и мягкость всех производимых изделий. В частности, новая линия оснащена технологией Thermo Power Tech. Это первая в мире система, которая использует электромагнитный индукционный нагрев для тиснения. Благодаря этому бумага становится на 30% более мягкой, пышной и прочной. Кроме того, внедрение инновации Thermo Power Tech позволяет снизить расход целлюлозы и энергопотребление.

«Запуск новой производственной линии на заводе в Калужской области — важный элемент инвестиционной программы „ХАЯТ Россия“. Этот проект укрепляет лидирующие позиции компании в категориях туалетной бумаги и бумажных полотенец в России, но что гораздо важнее, теперь мы можем еще более оперативно и в полном объеме удовлетворять потребности россиян в качественных бумажно-гигиенических изделиях. Сейчас наше калужское предприятие производит существенные объемы выпускаемой продукции, однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом — наша компания видит большие перспективы развития на российском рынке», — сообщил генеральный директор «Хаят Россия» Метин Мете.

Второй завод «Хаят Россия» мощностью 70 тыс. тонн в год был открыт в Калужской области в декабре 2021 года, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России.

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