Росатом отгрузил комплект парогенераторов для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции

© rosatom.ru

С производственной площадки завода «Атоммаш» в Волгодонске (машиностроительный дивизион Росатома) был отгружен комплект парогенераторов для третьего энергоблока АЭС «Аккую» (Турция). В ближайшие дни парогенераторы преодолеют по воде около 3 тысяч километров до строительной площадки АЭС «Аккую».

Мероприятие было приурочено к 50-летию начала Всесоюзной стройки завода «Атоммаш», который сегодня является одним из ведущих производителей оборудования для атомной, нефтяной и газовой промышленности. В рамках торжественной церемонии отгрузки наградили ветеранов стройки и отличившихся работников завода, а для первостроителей завода провели экскурсию по предприятию.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в своем видеообращении к участникам торжественной церемонии отметил, что современное поколение атоммашевцев добилось многого. «Сегодня „Атоммаш“ — крупнейшее в стране предприятие атомного машиностроения. Каждый год вы поставляете длинноцикловое оборудование для строек Росатома в России и за рубежом. В прошлом году установлен мировой рекорд атомного машиностроения: вы отгрузили пять реакторов и 18 парогенераторов для России, Турции, Индии и Китая. В этом году перед вами стоят не менее значимые задачи. Общий объем заказа на ближайшие годы — оборудование ядерного острова и машинного зала для 10 энергоблоков в Российской Федерации и в наших странах-партнерах. Уверен, что вы достойно справитесь и с этой задачей», — отметил он.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.