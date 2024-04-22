В Метране запустили серийное производство соленоидных клапанов

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На площадке Промышленной группы «Метран» запускается серийное производство соленоидных клапанов серии 327 АСКО. Таким образом был достигнут технологический суверенитет в производстве высоконадежных клапанов, с набором уникальных характеристик, отвечающих за безопасность непрерывных и дискретных производств.

Соленоидные клапаны серии 327 АСКО производства Группы компаний «Метран» применяются для управления газообразными и жидкими рабочими средами в следующих отраслях: нефте- и газодобыче, переработке и транспортировке энергоносителей, добыче полезных ископаемых, металлургии, котельном оборудовании, автомобилестроении, пищевой промышленности, и т. д. Клапаны соответствуют стандарту SIL3, имеют различные варианты взрывозащиты, подходят для установки в опасных зонах. Клапаны устойчивы к вибрациям и коррозии, благодаря надежной и сбалансированной конструкции, универсальны, имеют большой спектр доступных опций и материалов исполнения.

В апреле 2024 г. в рамках стратегии развития импортонезависимого производства Группы компаний «Метран» была реализована первая фаза проекта по глубокой локализации производства соленоидных клапанов. Первыми серийно выпускаемыми модификациями соленоидных клапанов серии 327 АСКО стали исполнения с температурным диапазоном от -52 С до +60 С и корпусами из латуни и нержавеющей стали. Продолжаются климатические и ресурсные испытания исполнения от -60 °С до +60 °С. Постановка на конвейер намечена следующим этапом. По мере завершения испытаний, линейка будет расширяться новыми исполнениями, типоразмерами и принадлежностями.

Ранее в Промышленной группе «Метран» осуществлялась крупноузловая сборка соленоидных клапанов, но в 2022 году возникли трудности с поставкой комплектующих. За год инженеры Группы компаний «Метран» в рамках проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ исследовали материалы, конструкторские решения, технологические операции производства, провели прочностные и тепловые расчеты, в результате которых была проведена квалификация и отбор производителей уплотнений, пружин, литья и проката. На каждом этапе разработок было выпущено несколько образцов, которые прошли подробные исследования, в том числе с распилом и под микроскопом, а также климатические и ресурсные испытания. Была создана с нуля собственная конструкторская документация.

На производственном участке была спроектирована и изготовлена оснастка для сборки из компонентов, освоены новые технологические процессы, в том числе сварка лазером, запрессовка, гидравлические, пневматические, функциональные испытания. Закуплено механообрабатывающее оборудование и оборудование для контроля качества на всех этапах производства, приняты на работу и обучены новые специалисты. Расширенный производственный участок прошел освидетельствование и получил сертификат соответствия СТО Газпром.

«Запуск серийного производства соленоидных клапанов в Челябинске из преимущественно российских комплектующих дал старт дальнейшему развитию этого направления в России. Для нас и наших заказчиков важно, что воссозданный заново инженерами Группы компаний „Метран“ продукт не уступает по своим характеристикам мировым аналогам, а дальнейшее развитие производства и открытие новых исполнений позволит закрыть потребности промышленных предприятий в управлении потоками воздуха, газов, воды и масел в критичных применениях и ответственных узлах», — поделился старший менеджер отдела продаж АСКО Группы компаний «Метран» Александр Лупенков.

Компания «Метран» была образована в 1992 году. С 2000 года и по настоящее время занимает лидирующие позиции по производству и разработке средств измерений в России. Производственные процессы мирового уровня, высокая культура производства, система менеджмента качества, современная база оборудования и оснастки, высококвалифицированные сотрудники — все это продолжает работать на развитие приборостроения в целом. Процессы и технологии, используемые на заводе «Метран», позволяют предприятию разрабатывать новые приборы, открывать производственные линии, гарантировать высокое качество продукции и сокращать сроки поставки.

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