Прирост запасов нефти в России в 2023 году составил 550 млн тонн
Прирост запасов нефти и конденсата в России по итогам геологоразведочных работ в 2023 году составил 550 млн тонн, природного газа — 705 млрд куб. м. Такие данные приводятся в журнале Госкомиссии по запасам (ГКЗ) «Геология и недропользование».
ГКЗ также отмечает, что по итогам 2023 года открыто 43 месторождения углеводородов.
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