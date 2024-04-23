Новые российские системы «Орк-2» и «Орк-3» борются с дронами в зоне СВО

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В России создали системы постановки помех для подавления дронов «Орк-2» и «Орк-3», которые уже применяются в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

Он пояснил, что комплекс «Орк-2» предназначена для установки на технику, в том числе на машины эвакуации. Он действует в двух основных частотных диапазонах на основе данных радиоэлектронной разведки.

Комплекс «Орк-3» представляет собой носимый вариант. «Изделие применяется для защиты объектов или мест дислокации личного состава. Имеет возможность дистанционного включения и выключения», — уточнил Олег Жуков.

Ранее генконструктор НПП «Герань» рассказал о создании антидрона «Гюрза», оснащенного ИИ.

https://rg.ru/2...8no0hd398938948

Он умеет сам принимать решения о выбора частоты для подавления беспилотников.

Добавим, что что предприятие «Герань» специализируется не только на системах РЭБ. Здесь также завершают работу над роботизированной платформой БРГ-3 для эвакуации раненых и перевозки грузов.

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