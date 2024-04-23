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Армия и Флот

Новые российские системы «Орк-2» и «Орк-3» борются с дронами в зоне СВО

РЭБРЭБ © avatars.mds.yandex.net

В России создали системы постановки помех для подавления дронов «Орк-2» и «Орк-3», которые уже применяются в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

Он пояснил, что комплекс «Орк-2» предназначена для установки на технику, в том числе на машины эвакуации. Он действует в двух основных частотных диапазонах на основе данных радиоэлектронной разведки.

Комплекс «Орк-3» представляет собой носимый вариант. «Изделие применяется для защиты объектов или мест дислокации личного состава. Имеет возможность дистанционного включения и выключения», — уточнил Олег Жуков.

Ранее генконструктор НПП «Герань» рассказал о создании антидрона «Гюрза», оснащенного ИИ.

https://rg.ru/2...8no0hd398938948

Он умеет сам принимать решения о выбора частоты для подавления беспилотников.

Добавим, что что предприятие «Герань» специализируется не только на системах РЭБ. Здесь также завершают работу над роботизированной платформой БРГ-3 для эвакуации раненых и перевозки грузов.

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Источник: https://rg.ru/2024/04/23/novye-ross...boriutsia-s-dronami-v-zone-svo.html

РЭБ, дроны, СВО
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    23.04.2415:12:13

    Мне больше всего понравились названия!

    Но системы РЭБ очень нужные на фронте!!!

    #1281763
  • Badassgoliath Badassgoliath
    23.04.2415:36:42

    Против управляемых дистанционно дронов это поможет. Но против автономных, которые действуют без внешнего управления, на мой взгляд, самое лучшее — это слабенький лазер совмещённый с оптическим сканером и автоматом сопровождения целей. Почему слабенький? Потому что слабенький лазер компактен и не обязательно уничтожать дрон, достаточно засветить ему оптику, чтобы он не мог автоматически распознавать цели, и через некоторое время он либо упадёт из-за исчерпания энергии, либо самоликвидируется по таймеру. Они ведь одноразовые, эти дроны-камикадзе, возвращение не предусмотрено. Засветку возможно делать достаточно широким лучом, необязательно попадать прямо в объектив.

    Предвижу возражения типа «противник может сделать так, что дрон полетит на источник лазерного излучения, как на маяк». Прекрасно. Пусть летит. Эти лазеры дешёвые и могут размещаться в стороне от объектов, пусть отвлекают на себя. Так же разнообразные фильтры и режимы оптики, препятствующие засветке, одновременно снизят возможности обнаружения настоящих целей, что и требуется.

    Варианты с лазерами, уничтожающими дроны, пока оставим. Они слишком громоздкие. Хотя на какой-нибудь бронеавтомобиль такая штука уже может поместиться.

    Отредактировано: Badassgoliath~15:51 23.04.24
    #1281766
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      23.04.2416:13:17

      Путей борьбы с дронами существует много и постепенно вырабатываются все новые. В том числе с применением разных эффекторов — средств поражения.

      #1281768
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