На севере Тамбова открыли новую поликлинику

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23 апреля открыли новую поликлинику на улице Запрудной города Тамбова.

Поликлинику построили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость проекта составила более 2 млрд рублей, из которых 1,86 млрд рублей выделили из федерального бюджета, остальные — областные средства. Поликлиника рассчитана на 1260 посещений в смену, как взрослых, так и детей. Ожидается, что здесь будет обслуживаться более 27,5 тысячи человек.

Современное медучреждение занимает семиэтажное здание. На площади 30 тысяч квадратных метров оборудовали взрослую и детскую поликлинику, женскую консультацию, дневной стационар и диагностические подразделения. Также в здании разместили станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

С учетом численности прикрепленного к поликлинике населения утверждено штатное расписание поликлиники, в котором 125 ставок врача и почти 200 ставок среднего медицинского персонала.

Комфортные условия созданы как для медиков, так и для посетителей. Тщательно продумали каждую деталь, вплоть до помещения для отдыха не только медперсонала, но и пациентов после лечебных процедур.

В каждом подразделении оборудовали открытую регистратуру, установили инфоматы, смонтировали удобную навигацию. Медики получили в свое распоряжение современный компьютерный томограф, цифровой рентген, новейшее стоматологическое оборудование, передовую лабораторию, что обеспечит широкие возможности при оказании помощи жителям.

Особое внимание в поликлинике уделили детям. Для них постарались создать максимально дружелюбную атмосферу — оборудовали игровой уголок, на стенах изобразили сказочных персонажей и животных. С помощью специализированного оборудования обследование и лечение детей ведется максимально комфортно и безболезненно.

Кроме того, в поликлинике есть бассейн, где будут укреплять здоровье дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. В детском стоматологическом отделении впервые в регионе начнут проводить лечение с анестезией, что ранее было недоступно в государственных медучреждениях нашего региона.

© www.tambov.gov.ru

© tambov.gov.ru

© tambov.gov.ru

© www.tambov.gov.ru

© www.tambov.gov.ru

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https://protamb...ja-poliklinika/

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