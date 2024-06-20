В Татарстане увеличили мощности 3D-печати литейных форм почти в 3 раза

© frprf.ru

«Центр цифровых технологий» с использованием российского аддитивного оборудования увеличил в Казани мощности по производству литейных форм в 2,8 раза. Инвестиции превысили 173 млн рублей, из них 138,5 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

На предприятии установили два промышленных 3D-принтера, созданные российской компанией «Зиас Машинери». На новых принтерах изготавливают литейные формы, которые применяются для сложного литья высокоточных деталей из широкой номенклатуры сплавов.

После выхода нового участка на проектную мощность объем выпуска песчаных литейных форм возрастет в 2,8 раза — с 400 тыс. куб. см до 1,15 млн куб. см, а моделей из полиметилметакрилата (ПММА) составит до 125 тыс. куб. см. Компания сможет занять до 13% российского рынка литейных форм.

«С привлечением займа ФРП предприятие расширило возможности по выпуску литейных форм, которые в дальнейшем используются для изготовления высокоточных комплектующих для авиа-, автомобиле- и двигателестроения, атомной энергетики. Использование технологии 3D-печати позволяет получать отливки со сложной геометрией. Кроме того, удалось оперативно наладить выпуск деталей для замены иностранных аналогов, поставка которых в Россию прекращена или затруднительна», — рассказал генеральный директор АО «Центр цифровых технологий» Андрей Колсанов.

С использованием технологии с применением выжигаемых моделей из ПММА для получения керамических литейных форм предприятие начало выпуск высокоточных отливок для авиации, автомобилестроения и атомной энергетики, в том числе — для самолетов Ту-204 и Ту-214. После выхода на проектную мощность компания нарастит производство в 2 раза — до 1300 штук литых изделий в год.

Ключевыми заказчиками выпускаемых литейных форм и литых изделий выступают «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова» (филиал ПАО «Туполев»), другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также «ОДК-Пермские моторы» и «КАМАЗ».

При производстве продукции применяется исключительно российское сырье. Локализация продукции составляет 100%.

На предприятии, которое располагается в технопарке «Авиатор», создано 16 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.