«ЭкоНиваТехника-Холдинг» запустил производство полностью российских культиваторов

Технический холдинг группы «Эконива» запустил производство полностью отечественных культиваторов (сельхозмашин для обработки почвы), в перспективе компания намерена выпустить также сеялки и начать серийное производство — уже со следующего года, рассказал президент группы Штефан Дюрр.

В конце апреля «ЭкоНиваТехника-Холдинг» запустил производство запчастей и технических жидкостей для сельхозтехники под брендом «Агрознак». «Эконива» в прошлом была крупнейшим в России дилером техники американской компании John Deere, приостановившей поставки в страну в марте 2022 года.

«Наш первый культиватор был собран на арендованной производственной площадке в Воронежской области. Над этим проектом мы работаем уже больше года. Вчера я осмотрел его вместе с коллегами из аграрного подразделения „Эконивы“, все остались очень довольны. Кроме культиватора, работаем также над созданием сеялки точного высева», — сказал Дюрр.

Он напомнил, что у компании ранее были планы по приобретению вместе с партнерами завода John Deere в России, однако эта сделка, по его словам, «не сложилась». Сейчас же компания намерена и дальше развивать производство сельхозтехники, «но избранно». «В сторону рынка тракторов и комбайнов мы пока не смотрим — здесь хватает сильных состоявшихся отечественных игроков, таких как „Петербургский тракторный завод“, „Ростсельмаш“. Агрономические опыт и знания, которые за 30 лет работы накопила „Эконива“, не так важны в производстве тракторов или комбайнов, как прицепных агрегатов, в первую очередь — культиваторов… Мы знаем, как правильно землю обрабатывать, поэтому разработали культиватор, потом создадим сеялки, потому что знаем, как правильно семена сеять», — пояснил Дюрр.

Большинство комплектующих для производства культиваторов — российские, «а те, которые еще не российские, скоро будут российскими, в том числе гидравлика», отмечает Дюрр. Про контрактное производство в Китае, откуда сейчас привозится большая часть импортной сельхозтехники в Россию, «Эконива», по его словам, не думает. «Я думаю, если уж собирать, то в России, а если готовое — то лучше везти оттуда», — говорит он. «Может быть, можно бы и кое-что дешевле делать в Китае, но лучше здесь в России, тем более что мы знаем, что именно нам нужно с агрономической точки зрения, и у нас уже налаженные отношения с производственными площадками-партнерами. Например, по проекту „Агрознак“ у нас порядка 100 партнерских площадок», — добавил он.

В пресс-службе «Эконивы» уточнили, что разработанный компанией культиватор подходит именно для российских условий и основных культур, которые выращивают в РФ. Сейчас прототип проходит испытания в поле — они продлятся еще около трех месяцев. Серийное производство культиваторов будет запущено со следующего года, уточнили в компании.

«Эконива» — не единственный агрохолдинг, решивший в этих условиях начать производство сельхозтехники. Так, входящая в АФК «Система» «Степь» планирует уже в этом году начать импортировать и собирать на площадках в Китае и России сельхозтехнику под собственным брендом Sterus, рассказали в пресс-службе компании. Там уточнили, что речь о производстве и дистрибуции тракторов, комбайнов, сеялок и другой техники. Пока, по данным пресс-службы, речь о десятках экземпляров техники, однако уже со следующего года «Степь» намерена выпускать и продавать 200 сельхозмашин.

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