Ростех продолжает совершенствовать «Планшет-А»

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Система управления артиллерией нового поколения «Планшета-А», которая уже поставляется в войска, — продукт нашего холдинга «Высокоточные комплексы». Специалисты продолжают работу над следующим поколением этих изделий.

В холдинге отмечают, что инженеры постоянно получают информацию о боевом применении «Планшетов-А» в зоне СВО. На основании этих данных комплекс дорабатывается.

Напомним, «Планшет-А» автоматизирует управление расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Комплекс способен управлять стрельбой практически всех стоящих на вооружении орудий и полной номенклатуры боеприпасов.

«Планшет-А» обрабатывает данные, например с БПЛА, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты.

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