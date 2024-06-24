Танцуют все! Зеленоградка открыла в своей балетной школе особенные отделения

Алёна Дякина по образованию юрист, она родилась в Пензе, живёт в Зеленограде, а работает в Москве в коллегии адвокатов. Несколько лет назад она открыла в Зеленограде балетную школу, в которой появилась особая группа — для детей с ОВЗ.

Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются в этой школе бесплатно, и Алёна самостоятельно финансирует их занятия.

Алёна решила набрать особенную группу в 2021 году, после обращения женщины — мамы особенного ребёнка. Девочке отказали в посещении групповых занятий 3 школы балета, 4 гимнастические секции, группа йоги для детей и бассейн, и она была в растерянности. Некоторые сотрудники говорили: «Даже не стойте рядом с нашей студией».

Спустя несколько дней раздумий Алёна Дякина решила организовать в своей школе отдельную группу для детей с инвалидностью. Группа стремительно стала расти и меньше чем через месяц здесь уже занимались 18 детей.

Дети в группах занимаются в присутствии родителей, таким образом обретая необходимую поддержку. Позитивные изменения от таких занятий отмечают и родители, и доктора.

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В 2022 году Алёна Дякина начала работу над новым проектом «Балет на колясках». Она надеется, что всё получится, и совсем скоро все услышат, что в Зеленограде проходят большие отчётные концерты — «Балет на колясках»!

Алёну поддерживает семья, особенно дочка, которая в детстве мечтала стать балериной. Кстати, отталкиваясь именно от мечты дочки стать балериной Алёна и решила когда-то открыть балетную школу, которая теперь помогает исполнять мечты многих других девочек.

Преподают в школе профессионалы — восемь артистов балета. В процессе занятий особенной группы оказалось, что больше половины учеников можно отправлять в группы к здоровыми деткам: у многих из них абсолютно хорошая координация, понимание и выполнение всех упражнений, и нет никаких оснований задерживать их в отдельной группе. Теперь помимо группы для детей-инвалидов в школе есть ещё две инклюзивных группы. В них занимаются и здоровые дети, и дети с инвалидностью в легких формах — с такими заболеваниями, которые никому не мешают и никого не отвлекают, в первую очередь, их самих. В группах занимаются дети от 5 до 12 лет. Численность групп постоянно меняется, так как ребята проходят реабилитации.

Проект «Подвиги » при поддержке Фонда Президентских грантов регулярно рассказывает о героях, которые прямо сейчас живут среди нас и помогают кому-то следовать за мечтой. Алёна Дякина, для которой так близка тема благотворительности — одна из таких героинь. Историю Алёны неоднократно рассказывали на площадках проекта и даже написали о ней главу в книге о 100 подвигах обычных людей.

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