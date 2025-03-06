Геоскан разработал первый российский образовательный квадрокоптер с бортовым ИИ

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Группа компаний «Геоскан » на Московском международном салоне образования (ММСО) впервые продемонстрировала Пионер Мини 2 — обновленную версию квадрокоптера начального уровня из линейки образовательных БАС Геоскана. Новая модель оснащена мощным процессором с нейроускорителем, позволяющим выполнять обработку изображений прямо на борту, а также усовершенствованной камерой высокого разрешения на сервоподвесе. Это открывает широкие возможности для изучения технологий искусственного интеллекта и программирования автономных полетов.

Геоскан Пионер Мини 2 создан специально для STEAM-образования . Дрон позволяет учащимся изучать алгоритмы компьютерного зрения, нейросети, обработку изображений, программирование автономных полетов и др. Кроме того, ученики смогут разрабатывать и интегрировать собственные полезные нагрузки для решения прикладных задач.

«Пионер Мини 2 знакомит детей с наиболее перспективными технологиями, многие из которых еще не внедрены в широкую эксплуатацию в профессиональной беспилотной авиации. Это дает учащимся конкурентное преимущество и фундаментальные знания, которые пригодятся им в будущем», — отметил руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

Официальная презентация квадрокоптера «Геоскан Пионер Мини 2» состоится в апреле 2025 года на конференции «Технологии Геоскана », а поставки в образовательные учреждения начнутся уже летом 2025 г.

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