В Чебоксарах открыли сразу два крупных спортивных объекта

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Это стадион «Волга» и крытый каток в микрорайоне «Новый город».

О стадионе «Волга»

Является одним из старейших спортивных объектов республики, он не эксплуатировался более 20 лет из-за его неудовлетворительного состояния. В 2021 году начата реконструкция стадиона.

На территории стадиона площадью 5,8 га расположились крупнейший в республике физкультурно-спортивный комплекс, крытый ледовый каток, стадион с искусственным газоном и легкоатлетическими дорожками, трибунами для зрителей, специализированный открытый тир для стрельбы из лука. В трехэтажном здании разместились детский и 25-метровый плавательные бассейны, 2 спортивных зала для игровых видов спорта, залы для тяжелой атлетики и единоборств, специализированные тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, гостиница для приезжих спортсменов на 42 места, восстановительный центр, кафе и другие вспомогательные помещения.

С нового учебного года на базе стадиона «Волга» заработают секции по футболу, волейболу, плаванию, тяжелой атлетике, самбо, регби, стрельбе из лука, пулевой стрельбе.

Комплекс построен с привлечением средств федерального бюджета в рамках государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта».

О крытом катке в мкр «Новый город»

Это 34-й спортивный объект, построенный в Чувашии в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Каток станет первым крупным спортивным объектом в микрорайоне «Новый город».

В состав спортивного объекта вошли крытая ледовая арена размером 29×60 м, трибуны для зрителей на 250 мест, включая для инвалидов, раздевалки с сушильными помещениями, душевые и санузлы, административно-бытовые помещения, тренажерный зал с витражными панорамными окнами, учебный класс. Заниматься ледовыми видами спорта здесь смогут более 300 человек в сутки.

На его базе будут функционировать отделения по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Также он будет доступен для массового катания на коньках, проведения тренировок и турниров среди любительских команд, в том числе выступающих в Ночной хоккейной лиге.

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http://чува.../archives/59902

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