В Подмосковье открылся новый сервисный центр «КАМАЗ»

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На территории Индустриального парка Чашниково открылся новый флагманский автоцентр компании «ТракХолдинг», официального дилера ПАО «КАМАЗ» в Подмосковье.

«ТракХолдинг» реализует и обслуживает автотехнику КАМАЗ с 2010 года. Здание нового автоцентра спроектировано с нуля с учётом современных тенденций и технологий, актуальных в сфере автобизнеса. Оно разделено на две зоны: сервисную и административную. Большая часть центра отведена под обслуживание и ремонт техники КАМАЗ. Установлено оборудование и закуплен инструмент для широкого спектра услуг, таких как: гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей КАМАЗ, ремонт и замена двигателей, навесного оборудования, КПП, подвески, осей, рамы, выхлопной системы, отопителей и т. д.

В свою очередь, административный блок включает зону ожидания, отдел продаж и рабочие кабинеты сотрудников «ТракХолдинг». Кроме того, потенциальные покупатели имеют возможность посетить стоянку, чтобы ознакомиться с автомобилями, общее количество которых на складе превышает 300 единиц. Компания планирует ежегодно увеличивать количество обслуживаемой и продаваемой техники благодаря высокому уровню обслуживания клиентов.

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