Bозвращение крылатыx ракет Х-101 © cdnstatic.rg.ru

С начала СВО в уничтожении наиболее важных объектов военной инфраструктуры Украины участвуют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95. Они применяют различное оружие, в том числе мощные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101.

Эти ракеты создавались в конце 1990-х годов. На вооружение они приняты в минувшем десятилетии. Есть два их типа — Х-101 и Х-102. Первая имеет фугасную боевую часть, вторая — ядерную. В зоне СВО пока применяются только ракеты Х-101.

Как и другие отечественные крылатые ракеты воздушного базирования, Х-101 комплектуется небольшим короткоресурсным турбореактивным двигателем. Он позволяет развивать высокую дозвуковую скорость и обеспечивает дальность полета до 5500 км. Предусматриваются разные профили полета, в том числе прорыв ПВО на малых высотах с огибанием рельефа местности.

На дальности 5500 км у Х-101 круговое вероятное отклонение не превышает 7 метров, а на дальности в несколько сот километров она попадает буквально в «десятку». Мощность ее фугасной боевой части — более 400 кг. Изделие имеет общую длину около 7,5 метра при размахе крыла 3 метра. Стартовая масса — не более 2400 кг, из которых 400 килограммов приходится на боевую часть.

Ту-160 могут нести до 12 таких ракет на внутренних барабанных установках. Ту-95МС — 8 ракет на четырех пилонах под крылом.

Первое боевое применение Х-101 произошло 17 ноября 2015 года. Пара стратегических ракетоносцев Ту-160 вылетела с авиабазы Энгельс и произвела серию пусков по объектам террористов, расположенным на сирийской территории. Сообщалось, что было израсходовано шестнадцать Х-101, все они точно поразили обозначенные им цели.

В последующем неоднократно производились пуски этих ракет по базам сирийских боевиков.

В Сети неоднократно появлялись видео, снятые в воздушном пространстве Украины, на которых отчетливо виден полет именно Х-101, имеющей характерный силуэт. А также фотографии разрушенных ими целей. Эксперты считают, что этими ракетами еще в начале спецоперации были уничтожены многие стратегически важные для Украины объекты.

Потом случился многомесячный перерыв, что дало повод диванным спецам из незалежной заявить: у России Х-101 кончились. Когда стратегические крылатые ракеты прилетели вновь, причем в массовом количестве, это стало для Киева настоящим шоком. Еще одним неприятным сюрпризом оказалось усиление вдвое боевой части. Можно предположить, что Х-101 не применялась лишь потому, что шла ее модернизация. Сейчас БЧ ракеты оценочно равняется 800 кг. При этом для наполнения боевой части использовались взрывчатые вещества нового поколения.

Также сообщалось, что для Х-101 разработаны кассетные боеголовки, которые значительно увеличили площадь поражения наземных целей. Это важно, если стрельба ведется по разветвленной инфраструктуре. Увеличение боевой части без ухудшения общих летных характеристик стало возможным за счет уменьшения топливных отсеков и снижения дальности полета. Действительно, дальность 5500 км с учетом географии Украины избыточна. А при дальности полета до 2000 километров точность поражения цели существенно возрастает. Также растет и боевая нагрузка.

Если в первоначальном варианте боевая часть была моноблочная, то сейчас она кассетная — ракета несет две боеголовки. Или более. При этом каждая из них может наводиться на свою цель и содержать дополнительны суббоеприпасы.

Еще есть интересное предположение. В ядерном варианте Х-102 предусматривалась установка моноблочной боеголовки с одним мощным зарядом. А на модернизированной Х-101 с обычной фугасной боевой частью отработана кассетная БЧ, что равносильно созданию боеголовки стратегической ядерной ракеты с разделяющимися головными частями. Вполне возможно, что опыт применения в зоне СВО крылатых ракет Х-101 с неядерной боевой частью позволил модернизировать и ракету Х-102, способную нести ядерные боезаряды.

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