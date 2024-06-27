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На заводе «Буммаш» в Ижевске запустили вторую электродуговую печь

 © mashnews.ru

Два десятилетия «Буммаш» работал при помощи одной сталеплавильной печи, которая обеспечивала потребности производства. Однако в связи со стартом реализации масштабной инвестиционной программы по устойчивому развитию предприятий холдинга «Сибирская промышленная группа» на рынке поковок и тяжелого машиностроения, возникла необходимость в дополнительных объемах выплавляемой стали.

«Сегодня сотрудники и не вспомнят, когда у нас работали две печи. Такого у нас еще не было», — рассказал Олег Лашкарев, управляющий директор завода «Буммаш».

Завод называет себя предприятием «многовекторным». Его станочный парк, оснащенный универсальным и специальным оборудованием, изначально предназначавшимся для выпуска тяжелых бумагоделательных машин, позволяет изготавливать широкую гамму оборудования и ЗИП для нужд предприятий самых различных отраслей промышленности.

Выпуск продукции носит несерийный характер. Большинство изделий изготавливается «под заказ» по чертежам заказчика с учетом необходимых технических требований.

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Источник: https://mashnews.ru/na-zavode-s-v-i...i-vtoruyu-elektrodugovuyu-pech.html

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Буммаш
  • Нет аватара igor-208
    28.06.2411:25:50

          

    #1285380
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.06.2416:20:37

    «Сегодня сотрудники и не вспомнят, когда у нас работали две печи. Такого у нас еще не было"

    В большинстве стран Европы металлургия умирает — нпр. в Польше уже 90% стали это импорт — наверное тоже из ненавистной России.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:21 28.06.24
    #1285416
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