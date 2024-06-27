На заводе «Буммаш» в Ижевске запустили вторую электродуговую печь

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Два десятилетия «Буммаш» работал при помощи одной сталеплавильной печи, которая обеспечивала потребности производства. Однако в связи со стартом реализации масштабной инвестиционной программы по устойчивому развитию предприятий холдинга «Сибирская промышленная группа» на рынке поковок и тяжелого машиностроения, возникла необходимость в дополнительных объемах выплавляемой стали.

«Сегодня сотрудники и не вспомнят, когда у нас работали две печи. Такого у нас еще не было», — рассказал Олег Лашкарев, управляющий директор завода «Буммаш».

Завод называет себя предприятием «многовекторным». Его станочный парк, оснащенный универсальным и специальным оборудованием, изначально предназначавшимся для выпуска тяжелых бумагоделательных машин, позволяет изготавливать широкую гамму оборудования и ЗИП для нужд предприятий самых различных отраслей промышленности.

Выпуск продукции носит несерийный характер. Большинство изделий изготавливается «под заказ» по чертежам заказчика с учетом необходимых технических требований.

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