На предприятии по производству бетона в Нижнем Новгороде запущена новая линия

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ООО «ТБ ЖБИ» в Нижнем Новгороде ввела в эксплуатацию новую производственную линию.

Мощность производства на предприятии возрастёт вдвое, до 250 тысяч бетонных плит в год. У подрядчиков есть запрос на строительство 600 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах.

Бюджет проекта составил 100 млн рублей. Создано 50 новых рабочих мест.

Принцип работы новой линии следующий — из специальной ёмкости, которая передвигается краном, бетон подаётся беспрерывно и распределяется равномерно по всей линии. После того как материал застынет, он делится на равномерные плиты.

Предприятию почти 70 лет. Его ключевые клиенты — крупные строительные компании и застройщики. За последнее время это одна из самых масштабных модернизаций завода, на неё потребовался год.

Фото — https://pravda-...po-natsproektu/

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