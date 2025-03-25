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Kотенко Cергей 25 марта 2025, 22:53 38 Производство

Третья линия по производству геотекстиля запущена в Володарском округе Нижегородской области

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 © ie.cdnstroy.ru

Запуск третьей линии по производству геотекстиля состоялся в рабочем посёлке Ильиногорск Володарского округа. Линию открыла компания-производитель геосинтетических материалов «ГеоСМ».

Геотекстиль — это высокотехнологичный материал из синтетических волокон, применяемый в строительстве для укрепления грунтов и оснований, отвода воды и защиты от эрозии, а также для предотвращения повреждений гидроизоляционного слоя.

Объём инвестиций в создание третьей линии по производству геотекстиля составил 210 млн рублей, на предприятии создано дополнительно 20 рабочих мест.

«Компания при нашей поддержке реализует уже пятый крупный проект — ранее были запущены линии по производству геомембраны и георешетки, общий объем инвестиций в создание предприятия составляет около миллиарда рублей», — сказал заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

По словам директора «ГеоСМ» Виктора Парекко, новая линия стала еще одним шагом к устойчивому развитию строительной отрасли.

«Новая производственная линия будет обладать мощностью, необходимой для изготовления до 4380 тонн продукции в год, чего хватит для укладки более 4000 километров дорожного полотна», — отметил он.

 © is.gipernn.ru

Фото — https://www.gip...owz4o2wr8688361

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Источник: pravda-nn.ru

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производство стройматериалов, Нижегородская область
  • Нет аватара termometrix
    26.03.2508:56:11

    По итогам 2021 года объём рынка геосинтетических материалов составил 587.3 миллиона квадратных метров или 45.6 млрд рублей.

    Отметим, в ретроспективе 2018-2021 годов динамика была весьма позитивная. Это было обусловлено начальным этапом развития рынка российской геосинтетики. Несмотря на ее присутствие на отечественном рынке уже в течение трех десятков лет, рынок, по маркетинговым оценкам, все еще находится в начальной стадии развития. По итогам 2021 года прирост составил 13.3%. В 2022 году под влиянием различных факторов динамика потребления стала менее выраженной, и прирост рынка составил 7.3%. В денежном выражении, по причине значительного роста цен, объём потребления, продемонстрировал позитивную динамику. По итогам текущего года объём спроса увеличится примерно на 4%, положительная динамика в отрасли сохранится.В 2023 году рынок геосинтетики продолжит увеличиваться, и прирост составит около 6,4% к прогнозному показателю 2022 года.

    https://sumpro..../article?id=642

    #1298963
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