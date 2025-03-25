Третья линия по производству геотекстиля запущена в Володарском округе Нижегородской области

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Запуск третьей линии по производству геотекстиля состоялся в рабочем посёлке Ильиногорск Володарского округа. Линию открыла компания-производитель геосинтетических материалов «ГеоСМ».

Геотекстиль — это высокотехнологичный материал из синтетических волокон, применяемый в строительстве для укрепления грунтов и оснований, отвода воды и защиты от эрозии, а также для предотвращения повреждений гидроизоляционного слоя.

Объём инвестиций в создание третьей линии по производству геотекстиля составил 210 млн рублей, на предприятии создано дополнительно 20 рабочих мест.

«Компания при нашей поддержке реализует уже пятый крупный проект — ранее были запущены линии по производству геомембраны и георешетки, общий объем инвестиций в создание предприятия составляет около миллиарда рублей», — сказал заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

По словам директора «ГеоСМ» Виктора Парекко, новая линия стала еще одним шагом к устойчивому развитию строительной отрасли.

«Новая производственная линия будет обладать мощностью, необходимой для изготовления до 4380 тонн продукции в год, чего хватит для укладки более 4000 километров дорожного полотна», — отметил он.

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Фото — https://www.gip...owz4o2wr8688361

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