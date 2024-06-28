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Производитель титана «ВСМПО-Ависма» запустил в промышленную эксплуатацию новый ковочный комплекс

 © mashnews.ru

Комплекс с усилием 4 000 тонн запустили в кузнечно-штамповочном цехе на производственной площадке «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде в Свердловская области.

Работа над проектом стоимостью более 2,5 млрд рублей и закупка оборудования стартовали еще в 2019 году. На сегодняшний день комплекс обладает высшей производительностью и точностью ковки. Имеет техническую возможность полностью автоматизировать производственный процесс по ранее разработанным «рецептам». Как результат — ковка на его прессе позволяет снизить трудоёмкость, производить заготовки большего диаметра, экономить на энергоносителях и в целом повысить операционную эффективность.

Новый современный ковочный комплекс является универсалом в металлургической промышленности, обладает максимальной производительностью при минимальном участии человека, рассказал генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов,

«После прохождения всех тестовых работ он увеличит производительность „ВСМПО-Ависма“ в ковке качественной титановой продукции — прутков и слябов. Сферы применения последних — индустриальная, морская, аэрокосмическая, автомобильная и медицинская отрасли».

Комплекс уже успешно прошёл горячие испытания в рамках пусконаладочных работ: протестировано взаимодействие пресса с горячим металлом, проверены все параметры ковки и технологическая точность, отработаны технологические операции, операции по обслуживанию пресса, проверена вся инфраструктура.

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Источник: https://mashnews.ru/proizvoditel-ti...iyu-novyij-kovochnyij-kompleks.html

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ВСМПО-Ависма, ковочный комплекс
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.06.2416:01:08

    «ВСМПО-Ависма» — мировой лидер по титановым технологиям.

    #1285414
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.06.2419:36:00

    Все крупные предприятия нашей страны нуждаются в масштабировании. То что хватало раньше уже не удовлетворяет потребностям всех отраслей. Те кто покупает и хочет покупать отечественную продукция сталкиваются с тем, что предприятие и радо бы удовлетворить спрос, но мощности не позволяют. Поэтому нужно расширение, и это помимо новых предприятий.

    Новость просто отличная!

    Отредактировано: Е.Юрий~19:37 28.06.24
    #1285426
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      28.06.2421:01:26

      Ну потому обрабатывающий сектор и растёт на 9-10%.

      Отредактировано: Kотенко Cергей~21:02 28.06.24
      #1285431
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    28.06.2421:03:42

    Ещё бы с марганцем проблемы решить.

    #1285432
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