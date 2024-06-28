Производитель титана «ВСМПО-Ависма» запустил в промышленную эксплуатацию новый ковочный комплекс

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Комплекс с усилием 4 000 тонн запустили в кузнечно-штамповочном цехе на производственной площадке «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде в Свердловская области.

Работа над проектом стоимостью более 2,5 млрд рублей и закупка оборудования стартовали еще в 2019 году. На сегодняшний день комплекс обладает высшей производительностью и точностью ковки. Имеет техническую возможность полностью автоматизировать производственный процесс по ранее разработанным «рецептам». Как результат — ковка на его прессе позволяет снизить трудоёмкость, производить заготовки большего диаметра, экономить на энергоносителях и в целом повысить операционную эффективность.

Новый современный ковочный комплекс является универсалом в металлургической промышленности, обладает максимальной производительностью при минимальном участии человека, рассказал генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов,

«После прохождения всех тестовых работ он увеличит производительность „ВСМПО-Ависма“ в ковке качественной титановой продукции — прутков и слябов. Сферы применения последних — индустриальная, морская, аэрокосмическая, автомобильная и медицинская отрасли».

Комплекс уже успешно прошёл горячие испытания в рамках пусконаладочных работ: протестировано взаимодействие пресса с горячим металлом, проверены все параметры ковки и технологическая точность, отработаны технологические операции, операции по обслуживанию пресса, проверена вся инфраструктура.

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