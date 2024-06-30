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Статистика

В январе-мае производство золота увеличено на 6,2%

Россия по итогам января-мая 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6,2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом, в мае 2024 года относительно мая 2023 года производство золота увеличилось на 9,6%, а относительно предыдущего месяца — апреля 2024 года — подскочило на 15,4%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

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Источник: https://gold.1prime.ru/news/20240626/544196.html

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золото, статистика, Росстат
  • Нет аватара termometrix
    30.06.2410:23:18

    Самое главное, что добытое золото должно оставаться в России либо в виде личной собственности, либо в золотом запасе ЦБ.

    Было бы хорошо увеличить импорт золота, например из стран СНГ и ЕАЭС и др.

    #1285490
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