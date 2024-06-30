В январе-мае производство золота увеличено на 6,2%

Россия по итогам января-мая 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6,2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом, в мае 2024 года относительно мая 2023 года производство золота увеличилось на 9,6%, а относительно предыдущего месяца — апреля 2024 года — подскочило на 15,4%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

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