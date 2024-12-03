Производство золота растёт. Запасы в недрах тоже

© primamediamts.servicecdn.ru

Россия по итогам января-октября 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,6%, производство аналогичного серебра выросло на 2,5%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом, в октябре 2024 года относительно октября 2023 года производство золота выросло на 24,8%, а относительно предыдущего месяца — сентября 2024 года — рост на 5,3%. Производство серебра — аналогично к октябрю 2023 года выросло на 6,6%, а относительно сентября 2024 года — упало на 8,6%.

Производство золотосодержащих концентратов за первые 10 месяцев 2024 года увеличилось на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом в октябре 2024 года относительно октября прошлого года рост — на 5,5%, но в сравнении с этим сентябрём — снижение на 16,6%.

Росстат также сообщает, что производство ювелирных изделий из золота и серебра в октябре 2024 года было на общую сумму 26,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем в октябре 2023 года, и на 9,9% больше, чем в сентябре 2024 года. Всего, по итогам января-октября производство ювелирных изделий из золота и серебра увеличилось на 44,6%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

Россия за январь-октябрь текущего года прирастила 489,2 тонны запасов золота, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

По итогам 10 месяцев 2024 прирост составил:

золота — 489,2 тонны;

серебра — 1,5 тысяч тонн;

меди — 282 тысяч тонн;

вольфрама — 9,9 тысяч тонн;

сурьмы — 11,4 тысяч тонн;

угля — 101,6 миллиона тонн;

алмазов — 3,2 миллиона карат.

В 2023-2024 годах только на территории Дальнего Востока было открыто 212 месторождений. В частности, получен прирост запасов: 1,2 миллиона карат алмазов, 239,5 тонны золота, 1235,1 тонны серебра, 311,1 тысячи тонн меди, 19,2 тысячи тонн свинца, 47,3 тысячи тонн цинка и 1,8 миллиона тонн угля.

https://gold.1p...129/564369.html

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈