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Kотенко Cергей 01 февраля 2025, 19:57 31 Статистика

Запасы золота в России увеличились на 5%, серебра — на 2%

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 © metalinfo.ru

Из самых значимых открытий и приростов можно отметить новое месторождение золота в Магаданской области — Древний; доразведанные и расширенные месторождения золота Гросс в Республика Саха (Якутия), Ведугинское в Красноярском крае, суммарно давшие прирост более чем в 421 тонну.

«В 2024 году приросты по данным видам полезных ископаемых составили: по золоту чуть менее 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5% и превышает годовую добычу по предыдущему периоду. По серебру прирост составил более 2,8 тысячи тонн — это более 2% прироста по отношению ко всем запасам данного металла в недрах РФ и полное приращение запасов с небольшим увеличением по отношению к добыче за 2023 год. Прирост алмазов по итогам прошлого года составил 3,2 млн карат», — рассказали в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).

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Источник: https://gold.1prime.ru/news/20250130/571110.html

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золото, статистика
  • Нет аватара nabludatel71
    01.02.2521:21:15

    за 2024 год запасы золота увеличились на 5%, годовая добыча составила почти 900 тонн

    Тут они напутали конкретно. Добыча у нас порядка 350 тонн, погашение в недрах — 450 тонн (по данным того же Минприроды). 900 тонн — это, по-видимому, прирост запасов, т.к. на начало 2023 г. они были 16,5 тыс. т., а 5% от 17-18 тыс. т нам дадут как раз 900 т. Кстати, по алмазам ведь как раз прирост указан.

    По серебру показатели корректные.

    #1296334
  • Нет аватара nabludatel71
    01.02.2521:24:23

    Кстати, нашёл оригинал:

    В 2024 году приросты по данным видам полезных ископаемых составили: по золоту чуть менее 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5% и превышает годовую добычу по предыдущему периоду. По серебру прирост составил более 2,8 тысячи тонн — это более 2% прироста по отношению ко всем запасам данного металла в недрах РФ и полное приращение запасов с небольшим увеличением по отношению к добыче за 2023 год

    https://gold.1p...130/571110.html

    Правлю сообщение.

    И источник, конечно. Ох уж эти журналисты…

    Отредактировано: nabludatel71~21:27 01.02.25
    #1296336
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