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Из самых значимых открытий и приростов можно отметить новое месторождение золота в Магаданской области — Древний; доразведанные и расширенные месторождения золота Гросс в Республика Саха (Якутия), Ведугинское в Красноярском крае, суммарно давшие прирост более чем в 421 тонну.

«В 2024 году приросты по данным видам полезных ископаемых составили: по золоту чуть менее 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5% и превышает годовую добычу по предыдущему периоду. По серебру прирост составил более 2,8 тысячи тонн — это более 2% прироста по отношению ко всем запасам данного металла в недрах РФ и полное приращение запасов с небольшим увеличением по отношению к добыче за 2023 год. Прирост алмазов по итогам прошлого года составил 3,2 млн карат», — рассказали в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).

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