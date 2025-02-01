Запасы золота в России увеличились на 5%, серебра — на 2%Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Из самых значимых открытий и приростов можно отметить новое месторождение золота в Магаданской области — Древний; доразведанные и расширенные месторождения золота Гросс в Республика Саха (Якутия), Ведугинское в Красноярском крае, суммарно давшие прирост более чем в 421 тонну.
«В 2024 году приросты по данным видам полезных ископаемых составили: по золоту чуть менее 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5% и превышает годовую добычу по предыдущему периоду. По серебру прирост составил более 2,8 тысячи тонн — это более 2% прироста по отношению ко всем запасам данного металла в недрах РФ и полное приращение запасов с небольшим увеличением по отношению к добыче за 2023 год. Прирост алмазов по итогам прошлого года составил 3,2 млн карат», — рассказали в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Kотенко Cергей
01.02.2521:21:15
01.02.2521:24:23