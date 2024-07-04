Фабрика Казаро запатентовала горизонтальный пневматический пресс

В июне 2024 года получен патент на устройство для прессования, предназначенное для производства различных видов сыра.

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Пресс пневматический горизонтальный для сыра / патент № 226440

Технической инновацией данного пресса является обеспечение возможности выполнения на разных лотках с сырными формами разных режимов прессования для изготовления одновременно разных видов сыра на одном прессе.

Конструкция пресса состоит из несущей рамы с двумя опорными стенками, на которых установлены в несколько рядов лотки, предназначенные для размещения на каждом из них стопки сырных форм, соединенных друг с другом в направлении прессования.

На одну из опорных стенок крепятся пневмоцилиндры с прижимной пластиной, каждая из которых приспособлена для приложения горизонтально направленного давления прессования к соответствующей горизонтальной стопке форм.

В корпусе расположен электронный блок автоматического управления пневмоцилиндрами. С помощью сенсорного дисплея можно сформировать новый рецепт или выбрать уже ранее сформированный. Рецепт определяет индивидуальный режим прессования для каждой выбранной группы пневмоцилиндров, прессующих стопки форм на соответствующих им лотках. Программное обеспечение дает возможность для каждой стопки форм создать поэтапное наращивание давления с указанием давления/времени до 3-х этапов.

Пример рецепта с поэтапным (пошаговом) прессованием:

1 шаг: Время — 15 мин, Давление — 0,5 бар (0,509858106489 кгс/см2);

2 шаг: Время — 30 мин, Давление — 1 бар (1.019716212978 кгс/см2);

3 шаг: Время — 120 мин, Давление — 3 бар (3.059148638934 кгс/см2).

© casaro.ru © casaro.ru

Пресс выполнен с возможностью создания как одинаковых режимов прессования для всех пневмоцилиндров, которым соответствуют одинаковые значения давления и временные диапазоны прессования, так и с возможностью создания одновременно разных режимов прессования для всех пневмоцилиндров или групп пневмоцилиндров, включающих один или более одного пневмоцилиндра, которым соответствуют разныезначения давления и временные диапазоны прессования в зависимости от задач технологического процесса.

Это позволяет вести различные технологические процессы для изготовления разных видов сыра одновременно на одном прессе. Пресс также выполнен с возможностью включения в режим прессования только частипневмоцилиндров, остальные пневмоцилиндры, при этом остаются неработающими.

Средства механического управления включают манометр, регулятор и рычаг включения/отключения подачи давления прессования, соответственно, для каждого пневмоцилиндра, оказывающего давление на соответствующий ему лоток. Механическое (ручное) управление прессом применяется в случае его обесточивания.

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Для заказа горизонтального пневматического пресса свяжитесь с менеджерами Фабрика Казаро по телефону 8 (800) 700-93-01 .

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