Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, производственная компания Фабрика «Казаро» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») спроектировала, изготовила и выполнила пусконаладку вертикального сыроизготовителя открытого типа CASARO объемом 2500 литров для сыроварни «Филимоново Раздолье» (Ярославская область).

Российская разработка, созданная с применением запатентованных технологий, успешно работает в одном производственном контуре с итальянским оборудованием.

Ключевая особенность сыроизготовителя — инновационная панельная рубашка, изготовленная по запатентованной технологии. Конструкция выдерживает давление до 10 атмосфер и температуры до 110 °C, что позволяет проводить прямую емкостную пастеризацию. Скорость нагрева составляет 1 °C всего за 45 секунд без эффекта тепловой инерции, что обеспечивает точный контроль на этапах ферментации, сквашивания, нагрева и охлаждения продукта.

Конфигурация лир с встречным направлением движения исключает образование «слепых зон». Это гарантирует однородность сырного зерна при нарезке и вымешивании, что критически важно для качества конечного продукта. Автоматическое управление и настраиваемые рецепты в памяти делают оборудование гибким для выпуска широкой линейки сыров.

Ввод нового оборудования открыл перед «Филимоново Раздолье» возможности для кратного увеличения объемов производства и расширения ассортимента натуральных сыров.

«То, что наше оборудование успешно работает в связке с итальянской линией на таком требовательном производстве, как „Филимоново Раздолье“, — лучшее доказательство того, что российское машиностроение способно создавать оборудование мирового уровня и обеспечивать технологический суверенитет целой отрасли», — отмечает Константин Куцевол, директор Фабрики «Казаро».