Под Калининградом запустили производство трансформаторных подстанций

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Импортозамещающий инвестпроект реализован резидентом индустриального парка «Храброво» компанией «БалтЭнергоСеврис» при поддержке областного центра «Мой бизнес».

«Это первое в нашем регионе производство трансформаторных подстанций в железобетонных корпусах», — сообщили 3 июля в Корпорации развития Калининградской области, которая является управляющей организацией индустриального парка.

В июле «БалтЭнергоСервис» приступил к серийному выпуску блочных трансформаторных и распределительных подстанций в особо прочных железобетонных корпусах. Для этого на площадке резидента была оборудована новая производственная зона, где монтируется металлическая опалубка для заливки бетона и изготовления корпусов. «Начинка» для будущих БКТР, БРТП, БРП производится здесь же, в других цехах резидента.

«До последнего времени калининградские предприятия были вынуждены заказывать блочные комплектные трансформаторные подстанции такого типа в других регионах нашей страны или в Белоруссии и доставлять их издалека. В Калининградской области подобных заводов-изготовителей не было. Запуск производства БКТП, БРТП, БРП по полному циклу в индустриальном парке „Храброво“ позволит региональному бизнесу, сетевым организациям и индивидуальным застройщикам заказывать и получать подстанции в более короткие сроки, избегая логистических рисков», — сообщили в корпорации.

Как уточняют в «БалтЭнергоСервис», каждая блочная комплектная подстанция изготавливается по индивидуальному проекту, и срок её поставки будет зависеть от размера и требований по её комплектации. Сам бетонный корпус в компании готовы изготовить за семь дней. Срок изготовления монтируемого оборудования — от двух недель.

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