В одном из районов Краснодарского края собран рекордный для страны урожай озимой пшеницы

На Кубани собран рекордный урожай пшеницы © cdnstatic.rg.ru

В одном из районов Краснодарского края собран рекордный для страны урожай пшеницы. Рекордсменами стали аграрии Тбилисского района Кубани. B здешнем хозяйстве собрали озимую пшеницу с рекордной для страны урожайностью — 109,7 центнера с гектара.

«Такой высокий показатель получен с сорта кубанской селекции „Школа“, выведенного при непосредственном участии Героя труда России Людмилы Беспаловой. Этот результат занесен в Книгу рекордов России. Отечественные сорта и кубанские селекционные технологии являются самыми лучшими в стране. Сейчас порядка половины озимой пшеницы, выращиваемой в России, — это сорта селекции краснодарского Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко».

Уборка зерновых на Кубани идет полным ходом. В этом, жарком году, аграрии приступили к ней на две недели раньше обычного. Им предстоит обмолотить 1,9 миллиона гектаров озимых зерновых колосовых. B этом году аграрии региона рассчитывают собрать урожай не ниже прошлогодних показателей — 14 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, в том числе не менее 10 миллионов тонн пшеницы.

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